Trump tarifelerinde Rusya neden yok? Beyaz Saray gerekçesini açıkladı

Trump'ın gümrük vergileriyle "dokunmadığı" 4 ülkeden biri Rusya oldu. Beyaz Saray sözcüsü bunun neden olduğuna ilişkin soruya cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın neredeyse tamamına yönelik gümrük vergileri paketini açıklayarak, küresel ekonomide sarsıntılara yol açtı. Sadece penguenlerin yaşadığı Antarktika adalarına bile gümrük vergisi koydu. Ancak dört ülkeye dokunulmaması dikkat çekici: Rusya, Belarus, Küba ve Kuzey Kore.

"ANLAMLI BİR TİCARET YOK!"

Peki bu ülkelere neden gümrük vergisi koymadı? Beyaz Saray basın sözcüsü Caroline Levitt'in Axios'a yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın dışarıda bırakılmasının sebebi "ABD yaptırımlarının zaten anlamlı bir ticareti engellemesi". Ancak ABD, Trump'ın gümrük tarifeleri listesine dahil olan Mauritius ve Brunei gibi ülkelere kıyasla Rusya ile daha fazla ticaret yapıyor.

DİĞERLERİNDE TARİFE ZATEN YÜKSEK

Levitt, geriye kalan üç ülkenin ise "bu ülkelerdeki mevcut tarifeler ve yaptırımların zaten çok yüksek olması " nedeniyle listeye dahil edilmediğini belirtti.

Trump'ın kapsamlı listesinden çıkarılan diğer iki büyük ekonomi ise Kanada ve Meksika oldu. Zira Trump her iki ülkeye de %25 oranında gümrük vergisi uygulamıştı.