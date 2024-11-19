Trump tek kelimeyle özetledi! Korku dolu bekleyiş başladı

19 Kasım 2024 00:41 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 00:43

ABD'nin seçimlerden zaferle çıkan başkanı Donald Trump. sınır dışı planında ısrarlı. Sosyal medya hesabından sorulan soruya tek kelimelik cevap vererek doğrulayan sözleri sonrası endişe tırmandı.

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Yeniden başkan seçilen Donald Trump​ göçmenleri ordu desteğiyle ülkeden göndereceğini resmen ilan etti. Truth Social​ sosyal medya platformundaki hesabından sorulara yanıt vererek bu konuda geri dönüş olmayacağını vurguladı.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, bu konudaki iddialara tek bir kelime ile cevap vererek kararlılığını duyurdu.

Kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme​ programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri​ varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye Trump, "Doğru" yanıtını verdi.

*YASANCI DÜŞMANLAR YASASI"NI DEVREYE SOKACAK

Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.