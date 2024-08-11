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Trump, Titanik'in ünlü şarkısını izinsiz kullandı! Celine Dion küplere bindi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:43

Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, Titanik filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını Trump'ın seçim kampanyasında izinsiz kullanmasına tepki gösterdi. Dion, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu.

Eski ABD Başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'ın Montana'da düzenlenen mitingde Celine Dion'un şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkının izinsiz bir şekilde kullanıldığı ifade ederken, onaylamadığı halde şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi.

Trump, Titanik'in ünlü şarkısını izinsiz kullandı! Celine Dion küplere bindi - 1. Resim

"VE GERÇEKTEN, O ŞARKI MI?"

Dion, X hesabından yaptığı paylaşımında "Ve gerçekten, o şarkı mı?" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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