Trump, Titanik'in ünlü şarkısını izinsiz kullandı! Celine Dion küplere bindi

11 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:43

Eski ABD Başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'ın Montana'da düzenlenen mitingde Celine Dion'un şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkının izinsiz bir şekilde kullanıldığı ifade ederken, onaylamadığı halde şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi.

"VE GERÇEKTEN, O ŞARKI MI?"

Dion, X hesabından yaptığı paylaşımında "Ve gerçekten, o şarkı mı?" ifadelerine yer verdi.