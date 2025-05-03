Trump, Vatikan'ı küplere bindirecek! Kendini 'papa' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi. Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafta Trump, yapay zeka kullanarak kendisini papa yaptığı görüldü.

ABD'nin 47. seçilmiş Başkanı Donald Trump, Cuma gecesi kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kendisini papa ilan etti. Trump yaptığı paylaşımda yapay zeka olarak düzenlenmiş bir fotoğrafında kendini papa olarak gösterdi.

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyayı ikiye bölerek, hem övgü hem de tepki topladı. Trump paylaşımına herhangi bir yorum ya da açıklama eklemedi.

Paylaşımın ardından gelen ilk tepkiler, başkanın bu hamlesinin zamanlaması ve niyeti konusunda farklı görüşleri beraberinde getirdi.

"PAPA OLMAK İSTERDİM"

Trump, bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa Francis’in halefinin kim olmasını istediği sorulduğunda esprili bir yanıt vererek “Papa olmak isterdim” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasına devam eden Trump, “Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Hayır, aslında özel bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim, New York’tan bir kardinalimiz var, adı Timothy Dolan. 2009’dan beri görevde, çok iyi biri. Göreceğiz bakalım ne olacak" dedi.

PAPA'YA VEDA

Papa Francis’in 21 Nisan’daki ölümü dünya genelinde milyonlarca Katolik için yas döneminin başlangıcı oldu.

Papa, geçirdiği felcin ardından girdiği komada kalp-damar sisteminin tamamen çökmesiyle hayatını kaybetti.

Cenazesi Cumartesi günü Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlendi. Törene devlet başkanları, din adamları ve halkın yanı sıra Başkan Trump ve eşi Melania Trump da katıldı.

Francis’in naaşı Roma’daki dört büyük bazilikadan biri olan Santa Maria Maggiore’ye defnedildi.