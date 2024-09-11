Trump ve Harris'ten ilk düello: Başkan olursa İsrail 2 yıl içinde yok olur!

11 Eylül 2024 06:44 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 06:53

ABD Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. Karşılıklı atışma şeklinde geçen münazarada Trump, "İsrail'i sevmemekle" suçladığı rakibi Harris'in başkan olması halinde İsrail'in varlığının 2 yıl içinde sona ereceğini öne sürdü. Harris ise cevaben "Hayatım boyunca İsrail'i destekledim" dedi.

Rusya’dan ABD seçimleri için Harris’e destek: Daha öngörülebilir bir rakip!

Rusya’dan ABD seçimleri için Harris’e destek: Daha öngörülebilir bir rakip!

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, Joe Biden'ın çekilmesiyle adaylığını koyan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump televizyon tartışmasında koçlarını paylaştı. Tüm dünya kamuoyunun yakından takip ettiği tartışma yaklaşık 90 dakika sürerken, ikili, ekonomiden dış politikaya, kürtaj tartışmalarından göçmen sorununa kadar birçok konuda fikirlerini beyan etti. Tartışmanın en ilgi çeken konularından biri ise iki adayın İsrail konusundaki fikirleri oldu.

TARİHİ EL SIKIŞMA

ABC televizyonunun ev sahipliğinde düzenlenen canlı yayın, sürpriz bir el sıkışmayla başladı. Demokratların adayı Harris, programın başında Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın elini sıkarak kendisini ismiyle tanıttı. Bu, 2016'dan bu yana bir başkanlık tartışmasında ilk el sıkışma oldu. Bu ABD basını ve kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

ABD BAŞKANLIK YARIŞINDA İSRAİL YİNE BAŞROLDE

Münazarada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakında görüş bildiren Harris, "Derhal sona ermeli ve bunun sona ermesi için ateşkes anlaşmasına ihtiyacımız var ve rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump ise Harris için "İsrail'den nefret ediyor. Eğer başkan olursa, İsrail'in iki yıl içinde var olmayacağına inanıyorum" yorumunda bulundu.

Trump'ın bu sözlerini yalanlayan Harris, "Bu kesinlikle doğru değil. Kariyerim ve hayatım boyunca İsrail'i ve İsrail halkını destekledim" diye yanıtladı.

İşte canlı yayında konuşulan diğer konular ve iki adayın söyledikleri:

EKONOMİ: "BUNA 'ÜLKE DÜŞMANI' DENİR"

Harris: "Amerikan halkının hırsına, özlemlerine, hayallerine inanıyorum ve bu nedenle fırsat ekonomisi adını verdiğim şeyi inşa etmeyi hayal ediyorum ve aslında bir planım var."

Trump: "Ülkemiz tarihinin en kötü enflasyponunu sizin döneminizde yaşadı. Enflasyon nedeniyle korkunç bir ekonomimiz var. Başkan olduğumda Çin'den milyarlarca dolar sağladım.

Harris: 4 yıllık yönetiminin ardından Trump'ın bıraktığı pisliği temizlemek zorundaydık. Trump Büyük Buhran'dan beri ülkeyi en kötü işsizlik oranlarıyla bıraktı.

ULUSLARARASI POLİTİKA: PUTİN SİZİ ÖĞLE YEMEĞİNDE YER!

Harris: "Donald Trump başkan olsaydı, Putin şu anda Kiev'de oturuyor olurdu. Trump, diktatörlere hayrandır. Kendisi de diktatör olmak istiyor. Kim Jong Un'la aşk mektupları alışverişinde bulunduğu biliniyor ve bu diktatörlerin ve imparatorların senin tekrar başkan olmanı istedikleri kesinlikle biliniyor. Çünkü dalkavukluk ve iyiliklerle seni manipüle edebilecekleri çok açık. Ama aslında arkadaş olduğunuz Putin sizi öğle yemeğinde yer. ABD'nin başkan yardımcısı olarak dünyanın her yerinde bulundum ve tüm dünya liderleri Donald Trump'a gülüyordu."

Trump: "(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban, en çok saygı duyulan, en çok korkulan kişinin ben olduğunu söyledi. 'Trump başkan olduğunda hiçbir sorunumuz yoktu' dedi. Savaşın (Ukrayna-Rusya) durmasını istiyorum. Hayat kurtarmak istiyorum. Harris berbat bir müzakerecidir. Savaştan kaçınmak için Putin ile Zelensky arasında bir toplantıya aracılık etmek üzere gönderildi ve 3 gün sonra Rusya Ukrayna'yı işgal etti." Amerikan başkan yardımcısının tepkisi anında geldi ve Rusya başkanıyla görüştüğünü kategorik olarak reddetti."

SUİKAST GİRİŞİMİ:

Trump: Kafama kurşunu muhtemelen, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve diğerlerinin bana karşı yönelttiği söylemler yüzünden yedim. Demokrasiden bahsediyorlar; 'Ben demokrasiye bir tehditmişim! Hayır, Bunlar demokrasiye tehdittir."

Harris, "Dediğim gibi, bir sürü yalan duyacaksınız ve bu aslında şaşırtıcı değil."

KONGRE BASKINI: "BENİM İLGİM YOK!"

Trump: "Benim bununla hiçbir ilgim olmadı, sadece benden bir konuşma yapmamı istediler."

GÖÇMENLİK MESELESİ: ONLAR YAMYANDIR, KEDİ YERLER!

Kamala Harris ile Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği bir diğer konu da göç politikası oldu. Cumhuriyetçi Trump, tartışma sırasında göçmenlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanarak, onları "hayvanlara zarar veren yamyamlar" olarak nitelendirdi ve "kedi yediklerini" iddia etti.

Harris ise "İnsanlar bu yüzden Donald Trump'ın mitinglerinden ayrılıyor, onun defalarca tekrarladığı çok sayıdaki bu sahte haberlerden bıktılar" dedi.

Trump ise "Bu yüzden eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Dick Cheney de dahil olmak üzere pek çok harika insanın desteğini alıyorum" diyerek iğneli bir cevap verirken Harris'e "Halkınıza mitinglere gelmeleri için para ödüyorsunuz siz" suçlamasında bulundu.