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 | Berkay Alptekin

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

ABD medyasında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder iş insanı Elon Musk’ın savaşı kızışıyor. Sürekli saldırgan tavır takınan ikili için birbirlerine “acı vermesinin” belli başlı sekiz yolu bulunuyor.

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Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 10:40

ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk, dün sosyal medya üzerinden laf dalaşına girdi. İki isim arasındaki gerilim bir süredir basına yansırken, Musk Trump’ın adının Jeffrey Epstein davasında geçtiğine, Trump ise ABD hükümetinin Trump’ın şirketleriyle yaptığı anlaşmalara son verebileceğine işaret etti. Musk’ın Trump için yapılan azil çağrısına verdiği görünürdeki desteğin ne kadar karşılık bulacağı henüz bilinmezken, Musk ve Trump’ın “çatışması” ABD basınında geniş yer buldu.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Elon Musk ve Donald Trump, birbirlerine 4’er farklı yol izleyerek “acı verebilir”.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

MUSK NE YAPABİLİR?

Gazetenin haberine göre, dünyanın en zengin insanı olan Musk, parasını, müttefiklerini ve “ajandasını” Trump’a karşı kullanabilir. Kendisinin de dikkat çektiği üzere Trump’ın seçilmesi için 250 milyon dolardan fazla para harcayan Musk, Cumhuriyetçilere karşı kampanyaları finanse etmek için de kesenin ağzını açabilir. Musk, aynı zamanda Trump’ı desteklemek için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon doları vermekten de vazgeçebilir.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Aynı zamanda X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunun sahibi olan Musk, ikinci olarak sosyal medyayı “rahatsızlık vermek için” kullanabilir. Nitekim, Musk, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’de “ortadaki yüzde 80’i temsil edecek” yeni bir siyasi parti kurmanın zamanının geldiğine işaret etti. Trump’ın azledilmesi gerektiği söylenen bir paylaşıma da “Evet” yanıtı veren Musk’ın azil çağrısına tamamen katılıp katılmadığı ya da paylaşımın başka bir kısmına mı destek verdiği ise tam olarak netlik kazanmadı.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKEBİLİR

Üçüncü olarak ise Musk’ın Trump’ı “tartışmaların içine çekebileceği” ifade edildi. Trump ile uzunca bir süredir yakın bir ilişkisi olan Musk, ABD Başkanı hakkında “içeriden bilgi sahibi olduğunu” iddia ederek sorun yaratabilir.

Musk, dün yaşanan tartışmada, ABD yönetiminin cezaevinde ölen pedofili milyarder Epstein davası konusundaki belgeleri açıklamayı ağırdan aldığını çünkü Trump’ın adının da bu belgelerde geçtiğini ileri sürdü. Musk, bu iddiasını kanıtlarla desteklemese de “Gelecek için bu paylaşımı not edin… Gerçek ortaya çıkacaktır” diye yazdı.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

YÖNETİME RAHATSIZLIK İÇİN ŞİRKETLERİNİ DEVREYE SOKABİLİR

Dördüncü ve son olarak Musk’ın şirketlerini ABD yönetimine rahatsızlık vermek için kullanabileceği belirtildi. SpaceX firmasının sahibi Musk, dün yaptığı paylaşımlardan birinde, NASA astronotlarını ve ekipmanlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) götüren SpaceX’in Dragon uzay aracının kullanımını derhal durduracağını bildirdi. Bu paylaşımın hemen ardından Trump’a yakın isimlerden Stephen K. Bannon, Trump’a SpaceX’e “gece yarısından önce el koyma” çağrısı yaptı.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

TRUMP'IN HAMLELERİ NE OLABİLİR?

Söz konusu Musk olduğunda, Trump’ın da Musk’a “acı vermek” için şirketlerini kullanabileceği, Musk’ın şirketleri ile anlaşmalara son verebileceği ifade edildi. Trump da kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, aralarında SpaceX ve otomotiv şirketi Tesla’nın da olduğu Musk’a ait şirketlerin hükümetle olan anlaşmalarına son verebileceğine işaret etti. Trump, bunun “bütçede tasarruf etmek için en kolay yol olacağını” da sözlerine ekledi. Geçen yıl Musk’ın şirketine 17 hükümet kurumuyla yaklaşık 100 anlaşma kapsamında 3 milyar dolar sözü verilmişti.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

MUSK’IN GÖÇMEN STATÜSÜ VE UYUŞTURUCU KULLANIMI

Trump, ikinci olarak Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu Elon Musk’ın göçmen statüsü ile son dönemde yoğun bir şekilde gündeme gelen uyuşturucu kullanımını cezai soruşturmaya konu edebilir. Bannon da dün yaptığı açıklamada, Musk’ın göçmenlik statüsü konusunda resmi bir soruşturma çağrısında bulunarak Musk’ın ABD’de yasadışı bir şekilde bulunduğu konusunda “güçlü bir inanca sahip olduğunu” söyledi. Bannon, sonradan ABD vatandaşlığı alan Musk’ın uyuşturucu kullanımı ve Çin’le ilgili askeri planlar hakkında gizli bilgilere erişim çabaları hakkında da soruşturma çağrısı yaptı.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

GÜVENLİK İZİNLERİ İPTAL EDİLEBİLİR

Bannon, Elon Musk’ın hakkındaki soruşturmalar sırasında güvenlik izinlerinin de askıya alınabileceğine işaret etti. Öte yandan, Trump, Musk’ın güvenlik izinlerini tamamen iptal de edebilir. SpaceX’in NASA ile çalışmalarıyla ilgili hükümet anlaşmaları dolayısıyla güvenlik iznine sahip olan Musk, böyle bir durumda hükümetle çalışmaya devam etme konusunda zorluk çekebilir.

Trump ve Musk savaşı başladı! Birbirlerini bitirebilecekleri 8 yol

BAŞKANLIK YETKİSİNİ KULLANABİLİR

ABD Başkanı Trump, son olarak Musk’a karşı başkanlıktan doğan yetkilerini ve gücünü kullanabilir. Trump’ın söz konusu yetkilileri, siyasi rakiplerini cezalandıran kararnamelere imza atmaktan Adalet Bakanlığı gibi devlet kurumlarına soruşturma açma talimatı vermeye kadar değişiyor. Trump, aynı zamanda Hükümet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) son verebilir ya da Güney Afrikalı beyazlara olan desteğini çekebilir.

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