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 | Berkay Alptekin

Trump ve Musk'ın savaşında Rusya araya girdi: 'Kavga etmeyin beyler, biz arabulucu oluruz'

ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. İki isim arasındaki kutuplaşma basına yansırken, Rusya'dan göndermeli bir teklif geldi.

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Trump ve Musk'ın savaşında Rusya araya girdi: 'Kavga etmeyin beyler, biz arabulucu oluruz'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 12:15

ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk, dün sosyal medya üzerinden laf dalaşına girdi. İki isim arasındaki gerilim bir süredir basına yansırken, Musk Trump’ın adının Jeffrey Epstein davasında geçtiğine, Trump ise ABD hükümetinin Trump’ın şirketleriyle yaptığı anlaşmalara son verebileceğine işaret etti.

Yaşanan tartışmaları sonrası Rusya'dan göndermeli arabuluculuk teklifi geldi.

Trump ve Musk'ın savaşında Rusya araya girdi: 'Kavga etmeyin beyler, biz arabulucu oluruz'

"KAVGA ETMEYİN BEYLER"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, milyarder iş insanı Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kavgaya değinerek sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Medvedev, "D ile E arasında bir barış anlaşmasının sağlanmasına makul bir ücret karşılığında aracılık etmeye hazırız ve ödeme olarak Starlink hisselerini kabul ederiz.

Kavga etmeyin beyler."

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ETİKETLER
#elon musk
#rusya
#starlink
#jeffrey epstein
#dmitri medvedev
#donald-trump
#Twitter Kavgası
#Trump Şirketleri
#Dünya
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