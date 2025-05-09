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 | Sule Altinel

Trump ve Netanyahu arasında çatlak! Teması kesti, manipülasyon iddiaları büyüyor

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump'ın manipüle edildiğine dair şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesmeye karar verdiğini aktardı.

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Trump ve Netanyahu arasında çatlak! Teması kesti, manipülasyon iddiaları büyüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 01:37
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 01:37

İsrail basını, ABD-İsrail ilişkilerine dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi. İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldığını belirtti.

Cozin'in paylaşımına göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın ne yapması gerektiği konusunda "küstahça" konuşmasının işe yaramadığını söyledi.

Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump'a "Netanyahu'nun kendisini manipüle ettiğini" söylediğini aktardı.

"ENAYİ OLARAK GÖSTERİLMEKTEN NEFRET EDER"

Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi." dedi.

Trump ve Netanyahu arasında çatlak! Teması kesti, manipülasyon iddiaları büyüyor

"İRAN, HUSİLER, GAZZE KONUSUNDA SOMUT ÖNERİ GETİREMEDİ"

Cozin, ABD'nin İsrail'le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına işaret etti.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneri getiremediğine dikkati çekerek "Gazze'de de göreceğiz." ifadesini kullandı.

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