Trump ve Powell'ın yıldızları bir türlü barışmıyor! Şimdi de canlı yayında atıştılar

ABD Başkan Donald Trump'ın yıldızı bir türlü barışmayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile kameralar önünde canlı yayın esnasında Federal Rezerv binasının milyarlarca dolarlık yenileme maliyeti nedeniyle tartıştı.

Trump son olarak Merkez Bankasını ziyaret etti, Jerome Powell ile görüştü. Trump ve Powell görüşmenin ardından Federal Rezerv binasının inşaatında kafalarında baretle bir açıklama yaptı.

Bu sırada cebinden bir kağıt çıkaran Başkan Trump, "Fed bina inşaatı için 2.7 milyar dolar istiyordu. Şimdi 3.1 milyara çıktı." diyerek tepki gösterdi.

Powell "Bu rakamdan benim haberim yok" dedi.

Trump "Burada yazıyor" diyerek kağıdı uzattı.

Kağıdı kontrol eden Powell "5 yıl önce biten binanın ücretini de yazmışlar" karşılığını verdi.

Sinirlenen Başkan Trump ise "Olsun bu kompleksin parçası" ifadelerine yer verdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE ZİYARETTEYDİ

Ziyarette, Powell’ın yanı sıra Senatör Tim Scott, Senatör Thom Tillis, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte ve Trump’ın atadığı bazı mimari danışmanlar da yer aldı.

Trump, Fed binasında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Daha önce bulunmayan bodrum katlarının inşa edilip genişletildiğini ifade eden Trump, “Çok pahalı bir iş, buna şüphe yok” diyerek maliyetlerin şeffaf biçimde denetlenmesini talep etti.