Trump yine hakaret etti: 'Aptal, inatçı...'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla bugün Kongre'de konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ı sözleriyle topa tuttu. Trump bir kez daha Powell'a 'aptal' derken "Önümüzdeki yıllarda onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, şahsi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı, 'harika bir ekonomi' olarak nitelediği bir dönemde faiz oranlarını düşürmediği için 'inatçı' olmakla suçladı.

GÖZLER POWELL'A ÇEVRİLDİ

Bugün ABD Kongresinde konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından enflasyonla mücadele ve faiz indirim sürecine yönelik sinyaller aranacak.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gümrük vergilerindeki artışın şu ana kadar ekonomi üzerinde beklenene kıyasla daha mütevazı bir etki yarattığını söyledi.