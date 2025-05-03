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 | Berkay Alptekin

Trump yönetiminin istihbarat planı sızdırıldı! Binlerce çalışan kovulacak

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, federal hükümeti küçülterek tekrar yapılandırma planı sızdırıldı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başta olmak üzere birçok istihbarat kurumunda kapsamlı kadro küçültme planları yapıldığı öne sürüldü.

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Trump yönetiminin istihbarat planı sızdırıldı! Binlerce çalışan kovulacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 13:31

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, federal hükümeti küçültme ve yeniden yapılandırma planları doğrultusunda istihbarat kurumlarında personel azaltmaya gidileceği ileri sürüldü.

Washington Post'da yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre, bu bağlamda, CIA bünyesinde çalışan 1200 personelin işine son verilmesinin planlandığı belirtildi.

Kesintilerin, kriptoloji ve küresel elektronik istihbarat alanında faaliyet gösteren Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi diğer istihbarat kurumlarında çalışan binlerce kişiyi de kapsayacağı öne sürüldü.

Trump yönetiminin istihbarat planı sızdırıldı! Binlerce çalışan kovulacak

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Öte yandan, federal hükümetin istihbarat kurumlarındaki kadro küçültme planları, Demokrat Partili yetkililerin tepkisini çekti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, konuya ilişkin açıklamasında, deneyimli istihbarat personelini hedef alması planlanan kesintilerin ABD ulusal güvenliğini riske atacağını savundu.

Başkan Trump, Hükümet Verimlilik Departmanının kamuda tasarruf çalışmaları kapsamında, ülkedeki birçok federal kurumda çalışan sayısını ve federal kaynaklardan yapılan fonlamaları azaltmaya çalışıyor.

Bu süreçte ülkedeki 200 binden fazla federal çalışanın görevinden ayrıldığı belirtiliyor.

Trump yönetiminin istihbarat planı sızdırıldı! Binlerce çalışan kovulacak
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ETİKETLER
#donald trump
#abd
#demokraterler
#demokratlar
#ulusal güvenlik
#İstihbarat Kurumları
#Kişisel Azaltım
#Çalışan Kayıpları
#Federal Hükümet
#Dünya
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