Trump zaferi sonrası Macron’dan çok konuşulacak çıkış: Güvenliğimizi sonsuza dek ABD’nin eline bırakamayız

07 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:59

ABD'ye tekrar başkan seçilen Donald Trump'ın zafer konuşması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, beklenmedik bir çıkışa imza attı. Avrupa Siyasi Topluluğu (CPE) toplantısında konuşan Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesini bir kez daha gündeme getirdi. Macron, ''ABD kendi çıkarlarını, Avrupa kendi çıkarlarını korumalı'' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın güvenlik konusundaki stratejik bağımsızlığını artırması gerektiğini vurguladı. Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (CPE) toplantısında konuşan Macron, Avrupa’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu sonsuza kadar ABD'ye devredemeyeceğini ifade etti. Macron, bu açıklamalarıyla Avrupa’nın savunma kapasitesini artırma çağrısını bir kez daha gündeme getirdi.

"AMERİKALILAR KENDİ ÇIKARLARINI KORUYACAK, BİZ DE AVRUPA’NIN ÇIKARLARINI KORUMALIYIZ"

Macron, ABD’de Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmasının Avrupa için dikkat çekici bir dönemeç olduğunu belirtti. Trump’ın ABD çıkarlarını savunmasının doğal olduğunu ifade eden Macron, Avrupa'nın kendi çıkarlarını korumak için stratejik bağımsızlığını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Macron, "Bizim önceliğimiz Avrupa’nın güvenliğini sağlamak. Bu, ne Amerika’ya körü körüne bağlı bir transatlantik ilişki ne de Avrupa'yı yalnız bırakacak dar bir milliyetçilik anlayışı anlamına gelmeli. Bu, Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durma zamanıdır" dedi.

"AVRUPA SAVUNMASI İÇİN ADIMLAR HIZLANMALI"

Macron, NATO ile uyumlu ancak ondan bağımsız bir Avrupa savunma sistemi oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti. Eski Hollanda Başbakanı ve şimdiki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı toplantıda, Macron, Avrupa'nın savunma ve güvenlik politikalarının hızla gelişmesi gerektiğini vurguladı. Macron, "Avrupa olarak kendi güvenlik ihtiyaçlarımızı belirleyip bu konuda adım atmalıyız. Bu, kendi savunma sanayimizi güçlendirmek ve kriz anında hızlı hareket edebilmek anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU VE AVRUPA’NIN GELECEĞİ

Macron'un girişimiyle 2022'de kurulan ve Avrupa Birliği'nden daha geniş bir üye kitlesine sahip olan Avrupa Siyasi Topluluğu (CPE), Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa'nın güvenlik politikalarında daha fazla dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulmuştu. Bu toplantı, Avrupa'nın güvenlik ve savunma konularında kendi bağımsızlığını artırması gerektiğine dair güçlü mesajların verildiği bir platform haline geldi.