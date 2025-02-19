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 | Berrak Arican

Trump, Zelenskiy'i alaşağı etmek istiyor! Rusya ile görüşmenin ardından çok sert sözler

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından Donald Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i hedef aldığı açıklamalarında şimdiye kadar savaşı sonlandırabileceğini ve Ukrayna'da artık bir seçim yapılması gerektiğini söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 09:29

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya heyeti ile ABD heyetinin Suudi Arabistan'da barış görüşmelerinde bir araya gelmesinin ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e karşı çok sert açıklamalarda bulundu. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın açıklamalarında bulunan Trump, ''Bu savaşı bitirme gücüne sahip olduğumu ve bunun çok iyi gittiğini düşünüyorum'' dedi.

Savaşta iki taraftan da birçok can kaybının yaşandığını belirten Trump, "Daha önce görülmemiş seviyelerde ölümlerin yaşandığını gördüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok ölümün olduğu savaş" ifadelerini kullandı. Bu yüzden savaşı bitirmek istediğini vurgulayan Trump, "Eğer ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı" şeklinde konuştu.

''DENEYİMSİZ BİRİ BİLE BUNU BAŞARABİLİRDİ''

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i savaşı şimdiye dek sona erdirememiş olmakla eleştirerek "Bu çok kolay bir şekilde halledilebilirdi. Deneyimsiz bir müzakereci bile çok fazla toprak kaybı olmadan, herhangi bir can kaybı olmadan ve şehirleri kaybetmeden bunu yıllar önce halledebilirdi" dedi.

ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelere ülkesinin dahil edilmemesini eleştiren Zelenskiy’e atıfta bulunan Trump, "Ama bugün şunu duydum, 'Ah, davet edilmedik.' Üç yıldır oradasın. Üç yıldır bitirmeliydin. Hiç başlatmamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin" diye konuştu.

''UKRAYNA'DA SEÇİM YAPILMALI''

Ukrayna’da savaş nedeniyle uzun zamandır seçim yapılmadığını belirten Trump, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yönelik halk desteğinin düştüğünü iddia etti. "Ukrayna'da seçim yapılmamış, sıkıyönetim uygulanmış bir durumdayız. Yani bunu söylemekten nefret ediyorum ama, Ukrayna'daki lidere destek oranı yüzde dörde düştü" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da seçim yapılması gerektiğini belirten Trump, "Rusya’nın da bunu isteyip istemediği" şeklindeki soruya ise "Bu Rusya'nın meselesi değil. Bu benden ve diğer birçok ülkeden de gelen bir şey" yanıtını verdi.

AVRUPA'NIN BARIŞ BİRLİKLERİNE YEŞİL IŞIK

Ukrayna’da yaşanan yıkımın boyutunu ifade etmek için Gazze örneğini veren Trump, "Ukrayna'daki şehirler Gazze gibi görünüyor. Hatta yüzdeye vurduğunuzda Ukrayna'da Gazze'den daha fazla bina yıkılmış durumda" dedi. Barış durumunda Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya barış gücü göndermeyi istemeleri halinde buna karşı çıkmayacağını ifade eden Trump, "Orada birlikler olması sorun olmaz, buna hiç itiraz etmem" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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