Trump'a 3. Suikastte dikkat çeken detay! Kim bu "Sovereign Citizens (Özgür vatandaşlar)''

14 Ekim 2024 13:42 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:43

ABD'nin California eyaletindeki mitingde Donald Trump'a suikast iddiasıyla Vem Miller isimli bir kişi gözaltına alındı. Vem Miller'ın "Sovereign Citizens" (Özgür Vatandaşlar) grubuyla bağlantılı olduğu açıklandı. "Sovereign Citizen" (Özgür Vatandaş) hareketinin merak edilen detayları ortaya çıktı.

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Son dakika | Donald Trump'a bir suikast girişimi daha!

Son dakika | Donald Trump'a bir suikast girişimi daha!

Nevada​'dan Vem Miller, Kaliforniya​'nın güneyinde, Donald Trump​'ın kampanya mitingine doğru giderken bir kontrol noktasında gözaltına alındı. Yerel şerif Miller'ın, "Sovereign Citizens" (Özgür Vatandaşlar) adı verilen aşırı sağ bir hareketle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Miller, polis memurlarının kontrol noktasında kendisini sorgulaması sonrasında tutuklandı. Araç plakası, "özgür vatandaşlar" grubuna ait olduğu belirtilen, el yapımı bir plaka olarak dikkat çekti. Riverside County Şerifi Chad Bianco, "Plaka, bu gruba ait olduklarını iddia eden bireyleri temsil eden, düzensiz bir plaka" ifadelerini kullandı.

Gizli Servis ve diğer federal ajanslar, Trump'ın hiçbir tehlike altında olmadığını belirtti. Miller, 5.000 dolarlık teminatla serbest bırakıldı.

"SOVEREİGN CİTİZEN" (ÖZGÜR VATANDAŞ) HAREKETİ NEDİR?

"Sovereign Citizen" (Özgür Vatandaş) hareketi, yerel ya da ulusal yasalar veya otoriteye tabi olmadığını düşünen, anti-hükümet radikallerin oluşturduğu geniş bir topluluktur. Bu bireylerden birçokları, vergi ödemek zorunda olmadıklarını savunuyor ve hareketin üyelerinin mahkemelerde bu iddialarıyla ilgili yaptığı yüksek profilli davalar genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Organize bir grup ya da yapıdan ziyade, "Sovereign Citizens" (Özgür Vatandaşlar) bir "hareket" olarak tanımlanıyor. Anti Defamation League’in Aşırıcılık Merkezi'nden kıdemli araştırma görevlisi Mark Pitcavage, "Bu, son derece geniş bir hareket" diyor.

İki polis memuruna saldırmışlardı

Sovereign Citizen (Özgür Vatandaş) hareketinin üyeleri, geçmişte anti-hükümet şiddet eylemlerinde yer almışlardır. 2010 yılında, kendilerini Sovereign Citizen (Özgür Vatandaş) olarak tanımlayan bir baba-oğul çifti, Arkansas'ta bir trafik durdurmasında iki polis memurunu vurup öldürdü.

TRUMP DÖNEMİNDE BÜYÜME

Hareket, belirli bir siyasi partiyle bağlantılı olmamakla birlikte, eski Başkan Donald Trump döneminde büyüme gösterdi ve yeni üyeler çekti. Aşırıcılık Merkezi'nin son raporuna göre, Sovereign Citizen (Özgür Vatandaş) hareketi son yıllarda "anti-vaksin, QAnon destekçileri ve MAGA destekçileri gibi yeni kitlelere hitap ederek" büyüdü.

ADL brifingine göre, "Hareket, ülke genelinde hapishanelerde ve cezaevlerinde de yaygınlaşmıştır. Sovereign Citizen (Özgür Vatandaş)’lar, uluslararası alanda da varlık göstererek dünyanın birçok ülkesine yayıldı."

ÜLKE GENELİNDE HER YERDELER

1970'lerin sonlarında popülerlik kazanmaya başlayan bu hareket, "Sovereign Citizen" (Özgür Vatandaş) liderleri ve guru olarak bilinen kişilerin hukuki ve felsefi teorilerini benimsemektedir. Pitcavage, "Ülke genelinde her yerde bulabilirsiniz. Oldukça büyük bir hareket," diye ekliyor.