Trump'a ABD medyasından darbe, tarihi manşet atıldı: Suçlu!

31 May 2024 11:49 - Güncelleme : 31 May 2024 11:52

ABD'de altı haftadır devam eden 'sus payı' davası Donald Trump'ın aleyhine sonuçlandı. Mahkemedeki 12 jüri üyesi, Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi. Mahkeme sonucu ABD tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti, ilk kez bir eski başkan suçlu bulunmuş oldu.

Dünya basını Donald Trump'ın suçlu bulunmasını konuşurken ABD medyasının önde gelenlerinden New York Times (NYT) gazetesi bugünkü manşetini Trump'a ayırdı ve Trump'ın büyük bir fotoğrafıyla birlikte şu başlık ve spotu kullandı:

''Suçlu''

"Jüri Trump'ı 34 suçlamanın tamamından mahkum etti."

TRUMP, BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada yargı sürecine dair eleştirilerini yineleyen Trump, “Bu bir rezaletti. Bu dava, adaletsiz bir yargıç tarafından yapılan taraflı bir yargılamaydı” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’ı kendisine siyasi komplo kurmakla suçlayan Trump, davaya ithafen "Bu, Biden yönetimi tarafından siyasi bir rakibi bastırmak ve etkisizleştirmek için yapıldı" ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN CEVAP GELDİ

Başkan Joe Biden ise "Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışında tutmanın tek yolu var: O da sandık" şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

'SUS PAYI' DAVASI NEDİR?

Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanmıştı.

Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmişti. Yargılama süresince mahkeme heyetine sert eleştirilerde bulunan Trump, “sus payı” davasının bir “siyasi komplo” ve “cadı avı” olduğunu savunmuştu.