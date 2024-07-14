Trump'a ateş eden saldırgana keskin nişancılardan anında cevap! Saniye saniye kayda alındı

14 Temmuz 2024 07:20 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 07:20

Batı dünyasını savaşa hazırlayan NATO bildirgesi! 'Trump bir senaryo, ABD derin devleti nükleer savaş çıkartacak'

Batı dünyasını savaşa hazırlayan NATO bildirgesi! 'Trump bir senaryo, ABD derin devleti nükleer savaş çıkartacak'

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları dünya çapında devam ederken, olayın yaşandığı ana ilişkin görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Bu görüntülerden sonuncusunda konuşma yapan Trump'ın vurulduğu anın yanı sıra yanı sıra Trump'a ateş açıldığı anda arka planda bir çatıda konuşlanmış keskin nişancıların saldırgana anında verdiği cevap yer alıyor.

KESKİN NİŞANCILARDAN JET HIZIYLA CEVAP

Trump'ın mitingine katılan destekçilerinden birinin şans eseri kayda alındığı görüntülerde ABD gizli servisinde görevli keskin nişancılarının ilk atış anında çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak saldırgana karşı ateşle cevap verdikleri açıkça görülüyor.

Saldırganın da görüntüye takılan keskin nişancıların ateşi sonucu vurularak hayatını kaybettiği sanılıyor.