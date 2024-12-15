Trump'a iftira davasında karar: ABD ulusal kanalı milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

15 Aralık 2024 02:58 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 03:21

ABD’nin önde gelen ulusal kanallarından ABC News, seçilmiş başkan Donald Trump’a yönelik iftira davasında 15 milyon dolar tazminat ödeyecek.

ABC News ile Trump’ın hukuk ekibi arasında varılan anlaşma kamuoyuna açıklandı. Buna göre, ABC News ve sunucu George Stephanopoulos, Donald Trump'a iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi ve kamuoyuna açık bir şekilde özür yayımlamayı kabul etti.

1 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Televizyon kuruluşu ayrıca davacı tarafın avukatlık ücretleri olarak 1 milyon dolar ödeyecek.

Anlaşmaya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Bu anlaşma, Trump için önemli bir hukuki zafer niteliğini taşıyor ve özellikle kamuya mal olmuş kişiler söz konusu olduğunda gazetecilikte doğruluğun önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Trump, bu sene başında Florida’daki federal mahkemeye, ABC News’teki bir mülakatı sırasında sunucu Stephanopoulos’un New York’taki E. Jean Carroll davasında jürinin Trump’ı "ırza geçmeden" suçlu bulduğunu 10 kez tekrar etmesinden dolayı iftira davası açmıştı.

KANITLANAMADI

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Mahkeme jürisi, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te Trump’ı darp, hakaret ve cinsel tacizden suçlu bulmuş ancak "tecavüz" konusunda Caroll’un bunu kanıtlayamadığına karar vermişti.

Mahkeme, Trump’ı darp ve hakaretten 5 milyon, davacıya verilen zarardan dolayı da 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.