Trump'a ikinci suikast girişimi alarmı! ABD'de kongre yakınında şüpheli kişi vuruldu

17 Temmuz 2024 00:30 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 00:54

Girişimciler bunu kaçırmadı! Trump'ın silahlı saldırı sonrası görüntülerinin yer aldığı tişörtler saldırıdan üç saat sonra satışa çıktı

Girişimciler bunu kaçırmadı! Trump'ın silahlı saldırı sonrası görüntülerinin yer aldığı tişörtler saldırıdan üç saat sonra satışa çıktı

ABD'de Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında şüpheli bir şahıs tespit edildi.

Milwaukee kentinde polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

İKİ BIÇAK GÖRÜLDÜ

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.