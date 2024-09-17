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Trump'a ikinci suikast girişiminde yeni görüntü! Şüphelinin yakalanma anı paylaşıldı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 06:41 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 06:45

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminde şüphelinin gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump​'a yönelik ikinci 'suikast girişiminin yankıları sürerken, şüpheli Ryan Wesley Routh'un yakalandığı ana ilişkin görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

Trump'a ikinci suikast girişiminde yeni görüntü! Şüphelinin yakalanma anı paylaşıldı - 1. Resim

TİŞÖRTÜNÜ KAFASINA GEÇİRDİ

Florida Bölge Şerifliği'ne bağıl polis birimi tarafından vücut kamerası ile kayda alınan görüntülerde, Trump'ı hedef aldığı iddia ediulen 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un talimatlara uyarak olaysız şekilde teslim olduğu anlar yer alıyor. Tişörtünü kafasının üzerine kadar sıyırarak geri geri yürüyen Routh, ters kelepçeye alınarak polis aracına götürülüyor.

Trump'a ikinci suikast girişiminde yeni görüntü! Şüphelinin yakalanma anı paylaşıldı - 2. Resim

Yakalama işlemi esnasında bir polisin "Sürücü, iki adım sağa! Sağa doğru iki adım at! Şoför dümdüz geri git, yürümeye devam et" şeklide bağırdığı duyuluyor.

Trump'a ikinci suikast girişiminde yeni görüntü! Şüphelinin yakalanma anı paylaşıldı - 3. Resim

HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

Öte yandan hakim karşısına çıkan Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi. Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: tgrthaber.com
donald trumpsuikast
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