Trump'a olan öfkesi ihanete sürükledi! İstihbarat çalışanı gizli bilgileri sızdırmaya kalktı

ABD’de bir istihbarat çalışanı, Trump'a sinirlenerek gizli bilgileri 'dost bir yabancı hükümete' sızdırmaya çalıştı. Olayı fark eden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hızla harekete geçerek operasyon başlattı. İstihbarat çalışanına kendilerini yabancı ülke temsilcisi olarak tanıtan FBI ajanları şüpheliyi yakaladı.

ABD'de bir istihbarat çalışanı Başkan Donald Trump’a sinirlenerek gizli bilgileri sızdırmaya teşebbüs etti. ABD’deki Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), açıklamasına göre, Savunma İstihbarat Ajansı’ndan bir çalışan, söz konusu materyali ismi verilmeyen “dost bir yabancı ülke” ile paylaşmak istiyordu.

Politico haber sitesinin aktardığına göre, Nathan Villas Laatsch isimli çalışan, askeri istihbarat servisinde bilişim teknolojileri (BT) alanında hizmet veriyordu.

"DOST BİR YABANCI HÜKÜMET"

Mahkeme belgeleri ve Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Laatsch, gizli materyalleri “dost bir yabancı hükümet” ile paylaşmayı teklif etti. FBI’ın mahkeme ile paylaştığı yeminli ifadeye göre, istihbarat çalışanı, gönderdiği bir e-postada, “Mevcut yönetimin son eylemleri, benim adıma son derece rahatsız edici… Bu yönetimin değerlerine katılmıyorum ya da onlara uymuyorum; Birleşik Devletlerin bir dönem savunduğu ve temsil ettiği değerleri desteklemek istiyorum” diye yazmıştı.

AJANLARI YABANCI ÜLKE TEMSİLCİSİ SANDI

FBI, yabancı bir ülkenin temsilcileri gibi davranarak Laatsch ile iletişime geçmiş ve düzenlenen operasyon sırasında söz konusu e-postayı ele geçirmişti. FBI, yanıtında, “Tünaydın. Mesajınızı aldım ve endişelerinizi paylaşıyorum” demişti.

Laatsch, Savunma İstihbarat Ajansı’nın İç Tehdit Birimi’nde çalışıyordu. Söz konusu birim, hassas bilgileri ifşa etme eğilimi olan çalışanları tespit etmekten sorumluydu.

Laatsch, perşembe günü FBI tarafından Virginia’nın kuzeyinde yakalandı. Gizli ajan, daha önceden belirlenmiş bir alanda söz konusu materyali şüpheliden teslim aldı, şüpheli adam da ardından gözaltına alındı.

Şüpheli, iddiaya göre, yetkililere, ABD’deki koşullar sebebiyle yabancı bir ülkeden vatandaşlık talebinde bulunduğunu anlattı. Şüphelinin bugün Virginia’da hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.