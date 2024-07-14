Trump'a suikast girişiminde detaylar! Suikast silahı yine AR-15 tüfeği

14 Temmuz 2024 13:05 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:11

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingde konuşma yaptığı sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. Kulağına mermi isabet eden Trump kanlar içinde kaldı.

Suikast girişiminin başarısız olmasıyla Trump yumruğunu havaya kaldırarak 'iyiyim' mesajı verdi. Olay yerinden ayrılan ve müdahale altına alınan Trump, saatler sonra özel jetinden inerken görüntülendi.

BİRÇOK SALDIRIDA BU SİLAH KULLANILDI

20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un gerçekleştirdiği saldırın miting alanının 137 metre dışından gerçekleştiği tespit edilirken, suikast silahının AR-15 tüfeği olduğu öğrenildi. ABD'deki saldırıların neredeyse tamamı bu tüfekle gerçekleştiriliyor.

AR-15, 17 kişinin öldüğü Florida okul saldırısı da dahil olmak üzere birçok saldırıda kullanıldı.

NEDEN BU KADAR POPÜLER?

ABD Ulusal Silah Birliği (NRA), AR-15'i “Amerika'nın en popüler silahı” olarak tanımlıyor ve milyonlarca insanın ülke genelinde bu tür bir silaha sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle NRA AR-15 ismindeki kısaltmanın 'American Rifle' yani 'Amerikan Tüfeği' olması gerektiğini öne sürüyor.

2016 yılındaki bir açıklamada NRA, AR-15'in silah kullanıcıları arasında popüler olduğunu, çünkü “özelleştirilebilir, uyarlanabilir, güvenilir ve doğru” olduğunu ve “spor, avlanma ve kendini savunma durumlarında kullanılabildiğini” söyledi.

Grup, AR-15’in bileşenlerinin çoğunu değiştirip kişiselleştirebilme yeteneğinin “onu benzersiz kılan şeylerden biri” olduğunu vurguluyor.

AR-15 NASIL YAYGINLAŞTI?

Colt’in AR-15’deki patenti 1979’da sona erdi ve diğer birçok üretici bu silahın kendi modellerini yapmaya başladı

Bu yeni tür silahların kendi isimleri olsa da, AR-15'in popülaritesi nedeniyle tümüne genel isim olarak AR-15 tarzı silah denildi ve bir kategori halini aldı.