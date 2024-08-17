Trump'a suikast girişiminde görülmemiş olay! Saldırganın cesedi önce kayboldu, sonra yakıldı

17 Ağustos 2024 13:39 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:24

ABD Kongre üyesi Clay Higgins'in raporuna göre, Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un cesedi kayboldu.

Kongre üyesi Higgins, 5 Ağustos'ta Crooks'un cesedini görmek istediğinde, FBI'ın cesedi 13 Temmuz'daki olaydan 10 gün sonra yakılmak üzere aileye teslim ettiğini ve ailenin cesedi yaktığını öğrendi. Higgins, soruşturmanın ilerleyişine "engel olan" bu kararın "rahatsız edici" olduğunu ifade etti.

Clay Higgins, Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sırasındaki güvenliğin zayıflığını araştırmak üzere kurulan "13 Temmuz Görev Gücü" komitesine sunduğu raporda, Crooks'un cesedinin olaydan 10 gün sonra yakıldığını öğrendiğini aktardı.

"FBI DÜNYANIN KALANINDAN KOPUK DEĞİL"

FBI'ın suikast girişiminin gerçekleştiği olay mahallindeki biyolojik kanıtları ortadan kaldırdığını belirten Higgins, bunun "görülmemiş" bir olay olduğunu vurguladı.

Higgins, FBI'ın kongrenin olayı inceleyeceğini bildiğini belirterek, "FBI dünyanın kalanından kopuk değil." ifadesine yer verdi.

Otopsi sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek istediğini kaydeden Clay Higgins, cesedin yakılmasına dair "Evet, raporları ve resimleri göreceğiz, ancak bu raporların ve resimlerin ceset üzerinde yaptığım kendi incelememe göre doğru olduğunu hiçbir zaman kesin olarak söyleyemeyeceğim" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMANIN İLERLEYİŞİNİ ENGELLEYEN ADIM

5 Ağustos tarihine kadar 20 yaşındaki Crooks'un cesedinin yakıldığının bilinmediğine işaret eden Higgins, FBI'ın eylemlerini "yapılacak soruşturmaların ilerleyişini engelleme" olarak nitelendirdi.

Higgins, incelemeleri sonucu Crooks'un, "yerden veya ABD Gizli Servisinin keskin nişancı ekiplerinden gelebilecek karşı saldırı tehdidini en aza indirmek için kendisini (çatıda) mükemmel şekilde konumlandırdığını" tespit ettiğini ifade etti.

ABD Kongre Üyesi Higgins, bir SWAT ajanının yaklaşık 90 metre uzaktan ateş ederek Crooks'un silahındaki tampon tüpüne zarar verdiğinin düşünüldüğünü, onuncu ve son kurşunun Crooks'un ağzının solundan girip ve sağ kulağından çıktığını saptadığını açıkladı.

FBI'DAN CEVAP GECİKMEDİ

FBI Pittsburgh Ofisi ise, Higgins'in atıflarına karşılık bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "FBI'ın, Pensilvanya'da Butler bölgesinde meydana gelen suikast girişiminin araştırılmasına yönelik kongre çabalarına müdahale ettiği yönündeki iddialar yanlış ve asılsızdır." ifadesi yer aldı.

Olay yeri ve kanıtların ele alınmasında normal prosedürlerin izlenildiği belirtilen açıklamada, olay yerinin mülk sahiplerine aşamalı olarak teslim edildiği ve soruşturmanın bir parçası olarak her faaliyet ve kanıtın belgelendiği aktarıldı.

Soruşturmaya ilişkin "hiçbir şeyin aceleye getirilmediği" kaydedilen açıklamada, Crooks'un cesedinin ailesine teslim edilmesinin de rutin prosedürün bir parçası olduğunun altı çizildi.