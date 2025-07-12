Trump'a Teksas ziyareti öncesi suikast tehdidi! Gizli Servis harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas ziyareti öncesi, bir kişi sosyal medya platformlarından üstü kapalı bir şekilde suikast hazırlığında olduğunu belirtti. Yapılan paylaşımlar sonrası ABD Gizli Servisi başta olmak üzere güvenlik kurumları tarafından yürütülen ortak soruşturmada 52 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

ABD Teksas Batı Bölgesi Savcılığı, San Antonio şehrinde yaşayan 52 yaşındaki Robert Herrera isimli adamın, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

ABD Gizli Servisi, FBI ve San Antonio polisi tarafından yürütülen ortak soruşturmaya göre 52 yaşındaki Herrera, Donald Trump'ın Teksas ziyareti öncesinde sosyal medya platformlarında tehdit içerikli yorumlarda bulundu.

"KAÇIRMAYACAĞIM"

Trump'ın yaklaşan gezisiyle ilgili bir gönderinin altına “Kaçırmayacağım” yazarak, Trump'ın 13 Temmuz 2024'teki suikast girişimi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını ekledi. Bir başka yorumunda ise bir saldırı tüfeği ve dolu şarjörlerin fotoğrafını paylaştı.

Herrera, tehditlerin yayınlandığı gün olan 10 Temmuz akşamı gözaltına alındı. Donald Trump ertesi gün Teksas'ı ziyaret etti. Adam, suçlu bulunması halinde her biri beş yıla kadar hapis cezası alabilecek suçlamalarla karşı karşıya.

Soruşturma, henüz Robert Herrera'nın suikast girişimini planlayıp planlamadığı ya da düşüncesizce açıklamalar yapıp yapmadığı konusunda bir sonuca varmış değil.