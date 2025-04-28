Trump’ı korkutacak anket yayınlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde uyguladığı ticaret politikaları, kamuoyu desteğini ciddi biçimde eritiyor. CNN tarafından yayınlanan son ankete göre, Trump’ın ekonomi yönetimini destekleyenlerin oranı yalnızca yüzde 39’a kadar gerilemiş durumda. Mart ayında yüzde 51 olan CBS News anketindeki destek ise kısa sürede yüzde 42'ye düştü.



NBC News anketinde de durum pek farklı değil. Bu ankete katılanların yalnızca yüzde 39'u Trump'ın uyguladığı tartışmalı gümrük vergilerini destekliyor. CBS'in başka bir anketinde ise Amerikalıların yüzde 69'u, Trump yönetiminin artan fiyatlarla yeterince mücadele etmediğini düşünüyor.



YATIRIMCILARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Trump’ın ticaret savaşına dair politikaları sadece seçmenlerin değil, iş dünyasının önde gelen isimlerinin de tepkisini çekiyor. Milyarder hedge fon yöneticisi Bill Ackman, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin en büyük zararının Çin ekonomisine olacağını söyledi ve Çin’i anlaşmaya çağırdı. Ackman’a göre zaman ABD'nin lehine, Çin'in ise aleyhine işliyor.

Citadel'in kurucusu Ken Griffin ise Beyaz Saray'ın tarifelerinin sanılanın aksine ABD imalat sektöründe beklenen istihdam artışını sağlayamayacağını savundu. Griffin, mevcut politikaların uzun vadede ekonomiye zarar verebileceğini belirtti.

TRUMP: VERGİLERİNİZ DÜŞECEK

Trump ise eleştirilere karşılık olarak, tarifelerin aslında Amerikalıların gelir vergilerini azaltacağını ileri sürdü. Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, “Gümrük vergileri devreye girdiğinde, yıllık geliri 200 bin doların altında olan birçok Amerikalının gelir vergisi önemli ölçüde azalacak, hatta tamamen ortadan kalkacak” dedi. Ancak bu iddia, kamuoyundaki şüpheleri dindirmeye yetmemiş görünüyor. Vergilerin yükselen fiyatlara neden olduğu gerçeği, Trump'ın destek oranını giderek aşağı çekiyor.

TİCARET POLİTİKASI SEÇMENİN GÜNDEMİNDE

Önümüzdeki süreçte Trump'ın kamuoyu desteğini artırabilmesi için ticaret politikalarında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu. Ekonomik koşulların giderek zorlaşması, Başkan’ın ikinci dönemindeki en ciddi sınavlarından biri olacak gibi görünüyor. Yatırımcıların ve kamuoyunun sesini duyup duymayacağını ise zaman gösterecek.