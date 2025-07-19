Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trump'ın Alcatraz planı tartışma çıkardı

Donald Trump’ın Alcatraz Adası’nda yeni bir süper güvenlikli cezaevi kurma fikri, Amerikan kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın Alcatraz planı tartışma çıkardı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 15:56

Axios’a konuşan bazı ’li yetkililer, projenin henüz karar aşamasında olduğunu belirtirken, öngörülen maliyetin 2 milyar doları bulabileceğini söyledi.

MASADA ÜÇ AYRI SEÇENEK VAR

İsmi açıklanmayan yetkililere göre, Beyaz Saray ekibi adayı birçok kez ziyaret etti ve farklı senaryolar için hesaplamaları yaptı. En kapsamlı plan, Alcatraz’daki mevcut tüm yapıların yıkılarak sıfırdan bir “süper maksimum güvenlikli” cezaevi inşa edilmesini öngörüyor. Bu seçeneğin maliyeti ise 2 milyar doları aşıyor.
İkinci planda ise daha küçük ölçekli, yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak bir tasarımı bulunuyor. Üçüncü seçenekse projeyi özel sektöre ihale ederek hem inşaatı hem de işletmesini devretmek. Ancak bu senaryonun gerçekleşme ihtimali şimdilik düşük görülüyor. Yetkililer, henüz ’ın nihai kararını vermediğini ve projeye dair kapsamlı bir fizibilite çalışmasının yapılması gerektiğini belirtiyor.

PELOSİ'DEN SERT ÇIKIŞ: “HOLLYWOOD SENARYOSU GİBİ”

Alcatraz Adası’nın da içinde bulunduğu bölgeyi uzun yıllar temsil eden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın bu fikrine sert tepki gösterdi. “Trump yönetiminin şimdiye kadar ortaya attığı en aptalca fikir” diyerek eleştiren Pelosi, “Bu planın ilham kaynağı sadece Hollywood filmleri olabilir. Gerçeklikten tamamen kopuk.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Alcatraz planı tartışma çıkardı

ALCATRAZ GEÇMİŞİ VE TRUMP’IN ÖNERİSİ

Amerikan tarihinde adı sıkça geçen Alcatraz Adası, 1934’ten 1963’e kadar yüksek güvenlikli bir federal hapishane olarak kullanılmıştı. Ancak işletme maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kapatılmış ve daha sonra müze ve turistik alan haline getirilmişti.

Trump ise göreve geri dönerse, bu tarihi adayı yeniden suçlular için bir hapishaneye dönüştürmek istediğini açıklamıştı. Son olarak Adalet Bakanı Pam Bondi ve İçişleri Bakanı Doug Burgum’un adaya yaptığı ziyaretler, bu planın ciddi şekilde masada olduğunu gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump: Gazze'deki 10 rehine daha serbest kalacak
ETİKETLER
#hapishane
#güvenlik
#trump
#maliyet
#Abd
#Alcatraz
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.