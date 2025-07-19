Trump'ın Alcatraz planı tartışma çıkardı

Axios’a konuşan bazı ABD’li yetkililer, projenin henüz karar aşamasında olduğunu belirtirken, öngörülen maliyetin 2 milyar doları bulabileceğini söyledi.

MASADA ÜÇ AYRI SEÇENEK VAR

İsmi açıklanmayan yetkililere göre, Beyaz Saray ekibi adayı birçok kez ziyaret etti ve farklı senaryolar için maliyet hesaplamaları yaptı. En kapsamlı plan, Alcatraz’daki mevcut tüm yapıların yıkılarak sıfırdan bir “süper maksimum güvenlikli” cezaevi inşa edilmesini öngörüyor. Bu seçeneğin maliyeti ise 2 milyar doları aşıyor.

İkinci planda ise daha küçük ölçekli, yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak bir hapishane tasarımı bulunuyor. Üçüncü seçenekse projeyi özel sektöre ihale ederek hem inşaatı hem de işletmesini devretmek. Ancak bu senaryonun gerçekleşme ihtimali şimdilik düşük görülüyor. Yetkililer, henüz Trump’ın nihai kararını vermediğini ve projeye dair kapsamlı bir fizibilite çalışmasının yapılması gerektiğini belirtiyor.

PELOSİ'DEN SERT ÇIKIŞ: “HOLLYWOOD SENARYOSU GİBİ”

Alcatraz Adası’nın da içinde bulunduğu bölgeyi uzun yıllar temsil eden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın bu fikrine sert tepki gösterdi. “Trump yönetiminin şimdiye kadar ortaya attığı en aptalca fikir” diyerek eleştiren Pelosi, “Bu planın ilham kaynağı sadece Hollywood filmleri olabilir. Gerçeklikten tamamen kopuk.” ifadelerini kullandı.

ALCATRAZ GEÇMİŞİ VE TRUMP’IN ÖNERİSİ

Amerikan tarihinde adı sıkça geçen Alcatraz Adası, 1934’ten 1963’e kadar yüksek güvenlikli bir federal hapishane olarak kullanılmıştı. Ancak işletme maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kapatılmış ve daha sonra müze ve turistik alan haline getirilmişti.

Trump ise göreve geri dönerse, bu tarihi adayı yeniden suçlular için bir hapishaneye dönüştürmek istediğini açıklamıştı. Son olarak Adalet Bakanı Pam Bondi ve İçişleri Bakanı Doug Burgum’un adaya yaptığı ziyaretler, bu planın ciddi şekilde masada olduğunu gösteriyor.