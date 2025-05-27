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 | Berrak Arıcan

Trump'ın Altın Kubbe'sine Kuzey Kore'den tepki: Uzayda nükleer savaş senaryosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma sistemine bir tepki de Kuzey Kore'den geldi. Pyongyang yönetimi, 'uzayda nükleer savaş senaryosu' ifadesini kullandı.

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Trump'ın Altın Kubbe'sine Kuzey Kore'den tepki: Uzayda nükleer savaş senaryosu
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 09:15

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Altın Kubbe' olarak adlandırdığı füze savunma sistemi projesine Kuzey Kore'den de tepki geldi. Çin, uzayda silahlanma yarışını tetikleyerek, barışçıl kullanım ilkesine aykırı bir yönelime sebep olacağı uyarısında bulunurken benzer bir açıklamayı Kuzey Kore yaptı.

'UZAYDA NÜKLEER SAVAŞ SENARYOSU'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Altın Kubbe füze savunma sistemi projesini 'Çok tehlikeli ve tehdit edici' olarak tanımladı. Trump'ın 'Önce Amerika' anlayışıyla bencilce hareket ettiğini belirten Kuzey Kore, söz konusu planın “kendini beğenmişliğin, kibrin, keyfi ve keyfi uygulamaların zirvesi olduğunu ve uzayda nükleer savaş senaryosu” niteliği taşıdığını ifade etti.

Trump'ın Altın Kubbe'sine Kuzey Kore'den tepki: Uzayda nükleer savaş senaryosu

BARIŞÇI KULLANIM İLKESİYLE ÇELİŞİYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise yörüngede kurulması planlanan tespit ve takip sistemleri dahil ülkenin muharebe kabiliyetini atmosferin dışına taşımayı hedeflediğini belirtmişti. Mao, projenin saldırgan bir karakterinin olduğunu ve Dış Uzay Sözleşmesi'nin barışçı kullanım ilkesiyle çeliştiğini vurgulamıştı.

Trump'ın Altın Kubbe'sine Kuzey Kore'den tepki: Uzayda nükleer savaş senaryosu

TRUMP'IN 'ALTIN KUBBE' PLANI

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu yapmıştı. Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, proje için ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Altın Kubbe'yi kim üretecek?
Milyarlarca dolarlık Altın Kubbe projesine liderlik etmekle görevli kişi, ABD Uzay Kuvvetleri Generali Michael Guetlein.
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