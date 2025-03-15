Trump'ın belgeleri sızdı! 43 ülkeyi içeren yasak listesi Putin'i kızdırabilir

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, birinci başkanlık dönemindekinden daha geniş çaplı yeni bir seyahat yasağı hazırladığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın taslak listeleri ise sızdırıldı. İşte ABD'nin güvenlik listesi aldığı tüm ülkeler ve renk kodları...
ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, 43 ülkeyi kapsayabilecek yeni bir seyahat yasağını gündeme aldı. Bu yasak, Trump'ın Türkiye'yi de kapsayan birinci başkanlık dönemindeki kısıtlamalardan daha kapsamlı olacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, girişlerin tamamen yasaklanacağı 11 ülkenin yer aldığı "kırmızı liste" hazırladı. Bunun yanında turuncu ve sarı listeler de tasarıya dahil edildi.
Yetkililere göre Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen vatandaşlarına ABD'nin kapıları tamamen kapanacak. Kırmızı listeye alınan bu ülkelerden herhangi bir vatandaş, ABD'ye adım atamayacak.
Ayrıca Rusya, Belarus, Pakistan ve Myanmar'ın da bulunduğu 10 ülkelik ikinci bir "turuncu liste" hazırlandı. Bu listede bulunan ülkelerin vatandaşları, ancak özel koşullarda ABD'ye giriş yapabilecek. Özellikle Rusya'nın turuncu listede olması son zamanlarda iyiye giden ABD-Rusya ikili ilişkilerine balta vurabilir.
Sarı listede olan Çad, Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Mali gibi ülkeler ise, gerekli "güvenlik endişelerine" tatmin edici yanıtlar vermeleri durumunda ABD'ye alınabilecek. Ancak bu ülkelerin vatandaşlarından beklenen güvencelerin ne olduğu henüz belirsizliğini koruyor.
ABD'nin güvenlik listesine aldığı tüm ülkeler ve renk kodları;
Kırmızı: Tüm Seyahatler Yasak
Yemen
Afganistan
Bhutan
Küba
İran
Libya
Kuzey Kore
Somali
Sudan
Suriye
Venezuela
Turuncu: Vizeler keskin bir şekilde kısıtlandı
Belarus
Eritre
Haiti
Laos
Myanmar
Pakistan
Rusya
Sierra Leone
Güney Sudan
Türkmenistan
Sarı: 60 gün içerisinde endişeler giderilmeli
Angola
Antigua ve Barbuda
Benin
Burkina Faso
Kamboçya
Kamerun
Yeşil Burun Adaları
Çad
Kongo Cumhuriyeti
Dem. Kongo Cumhuriyeti
Dominika
Ekvator Ginesi
Gambiya
Liberya
Malavi
Mali
Moritanya
Kitts ve Nevis
Lucia
São Tomé ve Príncipe
Vanuatu
Zimbabve