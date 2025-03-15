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 | Berkay Alptekin

Trump'ın belgeleri sızdı! 43 ülkeyi içeren yasak listesi Putin'i kızdırabilir

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, birinci başkanlık dönemindekinden daha geniş çaplı yeni bir seyahat yasağı hazırladığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın taslak listeleri ise sızdırıldı. İşte ABD'nin güvenlik listesi aldığı tüm ülkeler ve renk kodları...

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Trump'ın belgeleri sızdı! 43 ülkeyi içeren yasak listesi Putin'i kızdırabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 18:10

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, 43 ülkeyi kapsayabilecek yeni bir seyahat yasağını gündeme aldı. Bu yasak, Trump'ın Türkiye'yi de kapsayan birinci başkanlık dönemindeki kısıtlamalardan daha kapsamlı olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, girişlerin tamamen yasaklanacağı 11 ülkenin yer aldığı "kırmızı liste" hazırladı. Bunun yanında turuncu ve sarı listeler de tasarıya dahil edildi.

Yetkililere göre Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen vatandaşlarına ABD'nin kapıları tamamen kapanacak. Kırmızı listeye alınan bu ülkelerden herhangi bir vatandaş, ABD'ye adım atamayacak.

Ayrıca Rusya, Belarus, Pakistan ve Myanmar'ın da bulunduğu 10 ülkelik ikinci bir "turuncu liste" hazırlandı. Bu listede bulunan ülkelerin vatandaşları, ancak özel koşullarda ABD'ye giriş yapabilecek. Özellikle Rusya'nın turuncu listede olması son zamanlarda iyiye giden ABD-Rusya ikili ilişkilerine balta vurabilir.

Sarı listede olan Çad, Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Mali gibi ülkeler ise, gerekli "güvenlik endişelerine" tatmin edici yanıtlar vermeleri durumunda ABD'ye alınabilecek. Ancak bu ülkelerin vatandaşlarından beklenen güvencelerin ne olduğu henüz belirsizliğini koruyor.


ABD'nin güvenlik listesine aldığı tüm ülkeler ve renk kodları;

Kırmızı: Tüm Seyahatler Yasak

Yemen

Afganistan

Bhutan

Küba

İran

Libya

Kuzey Kore

Somali

Sudan

Suriye

Venezuela

Turuncu: Vizeler keskin bir şekilde kısıtlandı

Belarus

Eritre

Haiti

Laos

Myanmar

Pakistan

Rusya

Sierra Leone

Güney Sudan

Türkmenistan

Sarı: 60 gün içerisinde endişeler giderilmeli

Angola

Antigua ve Barbuda

Benin

Burkina Faso

Kamboçya

Kamerun

Yeşil Burun Adaları

Çad

Kongo Cumhuriyeti

Dem. Kongo Cumhuriyeti

Dominika

Ekvator Ginesi

Gambiya

Liberya

Malavi

Mali

Moritanya

Kitts ve Nevis

Lucia

São Tomé ve Príncipe

Vanuatu

Zimbabve

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