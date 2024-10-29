Trump’ın Danışmanı Steve Bannon seçimlerden bir hafta önce cezaevinden çıktı

29 Ekim 2024 17:27 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:27

Donald Trump'ın yakın müttefiki Steve Bannon, dört aylık cezasını tamamlayarak bir hafta önce hapisten çıktı. Bannon’ın temsilcileri, aynı gün basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Bannon, cezaevine girmeden önce yaptığı açıklamada kendisini "siyasi bir mahkûm" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın kendisine ‘yalakalık’ yaptıklarını iddia ettiği CEO'larının listesi

Trump'ın kendisine ‘yalakalık’ yaptıklarını iddia ettiği CEO'larının listesi

Eski Beyaz Saray danışmanı ve Donald Trump​'ın yakın müttefiki Steve Bannon, Kongre​'yi küçümsemekten aldığı dört aylık cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Bannon, Connecticut’taki Danbury Federal Cezaevi’nden salı günü serbest bırakıldı. Bannon’ın temsilcileri, onun aynı gün Manhattan'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Bannon, Temmuz ayında, Yüksek Mahkeme'nin cezasını erteleme talebini reddetmesiyle cezaevine girmişti. 2022 yılında jüri, Bannon’ı Kongre'yi küçümsemekten suçlu bulmuştu. Bannon, 6 Ocak Kongre Baskını'nı araştıran komitenin çağrısına yanıt vermemiş ve belgeleri teslim etmeyi reddetmişti. O dönem eski Başkan Trump'ın, Joe Biden karşısında aldığı yenilgiyi geri çevirmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

''SİYASİ MAHKUM''

Bannon, cezaevine girmeden önce yaptığı açıklamada kendisini "siyasi bir mahkûm" olarak nitelendirdi ve “Zulme karşı durmak için cezaevine gitmem gerekiyorsa gitmeye hazırım" dedi. Bannon, bu sözleri Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ile cezaevi önünde düzenlenen bir basın toplantısında dile getirdi.

Bannon’ın serbest bırakılması, Trump'ın başkanlık seçiminde Demokrat rakibi Kamala Harris’e karşı yarışın kızıştığı döneme denk geldi. Trump’ın destekçisi olan Bannon, 2020 seçim sonuçlarının hileli olduğunu öne sürerek, o dönemde Trump'ın ekibiyle birlikte Biden'ın zaferine karşı durmak için çeşitli adımlar atmıştı.

DOLANDIRICILIK İDDİASI DA VAR

Bannon, ayrıca New York'ta da çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Savcılar, Bannon’ın, ABD-Meksika sınırına duvar örmek için bağış toplayan kişileri dolandırdığını iddia ediyor. Bannon, kara para aklama, komplo, dolandırıcılık gibi suçlamalardan kendini savunuyor ve Aralık ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.