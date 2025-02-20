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 | Berrak Arican

Trump'ın 'diktatör' sözlerine Ukraynalı lider Zelenskiy'den cevap geldi: İki seçenek sundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'diktatör' çıkışına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den cevap geldi. Zelenskiy, 'en güçlüler' dahil dünyadaki herkesin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile barış arasında seçim yapması gerektiğini söyledi. Ukraynalı lider, önümüzdeki günlerde ABD heyetiyle görüşeceğini de belirtti ve 'yapıcı' bir tavır sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 09:08

ABD Başkanı Donald Trump, heyetinin Rus heyetiyle bir araya gelmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i sert sözlerle eleştirdi. Üç yıl içinde barışın mümkün olduğunu fakat bunun gerçekleşmediğini söyleyerek Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini söyleyen Trump, Zelenskiy'e 'diktatör' dedi. Trump’ın kendisini "seçime gitmeyen bir diktatör" sözleriyle hedef almasının ardından Zelenskiy sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ZELENSKİY'DEN ABD'YE MESAJ

Ukrayna ordusunun mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, Perşembe günü Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini belirterek, "Toplantının ve ABD ile genel çalışmalarımızın yapıcı olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Nihai hedeflerinin barış olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" şeklinde konuştu.

''UKRAYNA'NIN BİR GELECEĞİ OLACAK!''

Savaşı başından beri sona erdirmek istediklerini vurgulayan Zelenskiy, "Savaşı kalıcı bir barışla bitireceğimizden eminim. Ve böylece Rusya bir daha Ukrayna'yı işgal edemeyecek. Böylece Rusya esareti altındaki Ukraynalılar yurtlarına geri dönecek ve böylece Ukrayna'nın bir geleceği olacak. Bu her milletin normal arzusudur" dedi.

''PUTİN Mİ BARIŞ MI?''

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştüğünü aktaran Zelenskiy, tüm destekçileri ve muhataplarına ortak çabaları için teşekkür etti. "Ukrayna'nın birliğine ve cesaretine, ortaklarımızla olan ilişkilerimize, Avrupa'nın birliğine ve hepimiz kadar başarıya ihtiyacı olan Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum" diyen Zelenskiy, "En güçlüler de dahil olmak üzere dünyadaki herkes için Putin'in ya da barışın yanında durmak bir seçimdir" dedi. Zelenskiy, "Barışı seçmeye değer" şeklinde konuştu.

TRUMP NELER SÖYLEMİŞTİ?

Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef alması dünya gündemine bomba gibi düştü. Zelenskiy’i "Seçime gitmeyen bir diktatör” olarak suçlayan Trump, Zelenskiy’nin hızlı davranmaması halinde elinde bir ülke kalmayacağını ifade etti.

''MÜTEVAZI BAŞARIYA SAHİP BİR KOMEDYEN''

Trump, "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi. ABD ve kendisi olmadan Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıramayacağını belirten Trump, "ABD, Avrupa'dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı. Avrupa'nın parası garanti altındayken, ABD hiçbir şey geri alamayacak" ifadelerini kullandı.

"TEK BECERİSİ BIDEN'I PARMAĞINDA OYNATMAK"

Ukrayna'ya yaptığı yardımları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da hedef alan Trump, "Uykucu Joe Biden, bu savaşın Avrupa için çok daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmedi? Sonuçta, aramızda büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik Zelenskiy, gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçime gitmeyi reddediyor, Ukrayna anketlerinde desteği çok düşük ve tek becerisi Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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