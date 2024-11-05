Trump’ın en büyük mali destekçisi ünlü iş adamı öldü

05 Kasım 2024 18:40 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:41

Dünyanın en büyük tanınmış markalarından Home Depot'un kurucularından 95 yaşındaki Bernard "Bernie" Marcus yaşamını yitirdi. Marcus Cumhuriyetçilerin ve Donald Trump'ın bir numaralı destekçisi iş insanlarından olarak tanınıyordu.

Cumhuriyetçilerin büyük bağışçısı ve Amerika'nın en büyük yapı market zincirlerinden Home Depot'un kurucularından Bernard "Bernie" Marcus, 95 yaşında hayatını kaybetti. Şirketten yapılan açıklamada, “Home Depot ailesi olarak Bernie’nin kaybı karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Ona olan minnet borcumuz sonsuz,” ifadeleri kullanıldı.

400 MİLYAR DOLARLIK DÜNYA DEVİ

Bernie Marcus, 1978 yılında Arthur Blank ile birlikte Home Depot’u kurarak perakende sektörüne yeni bir soluk getirdi. Kurdukları zincir mağaza, bugün dünya genelinde 2.300'den fazla şubesiyle 400 milyar dolar piyasa değerine sahip dev bir yapı market imparatorluğu haline geldi.

TRUMP’A MALİ DESTEK SAĞLIYORDU

Marcus, Cumhuriyetçi Parti'ye verdiği güçlü destek ve yaptığı bağışlarla da tanınıyordu. Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis gibi sağ görüşlü birçok politikacının kampanyalarına maddi destek sağladı. Trump’a olan desteği nedeniyle 2016 ve 2019 yıllarında bazı kesimler Home Depot’u boykot çağrısında bulundu.

Marcus, 2022 yılında Financial Times’a verdiği röportajda Amerika’da kapitalizmin tehdit altında olduğunu söyleyerek sosyalizmin yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.