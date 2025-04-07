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 | Berrak Arican

Trump'ın 'en kötü' çizilen portresi kriz çıkardı! İngiliz sanatçı isyan etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın 'kötü çizilmiş' portre krizi sürüyor. Portreyi yapan İngiliz sanatçı Sarah A Boardman, artık kariyerinin tehdit altında söyleyerek isyan etti.

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Trump'ın 'en kötü' çizilen portresi kriz çıkardı! İngiliz sanatçı isyan etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 11:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın portresini yapan İngiliz sanatçı Sarah A Boardman isyan etti. ABD'de Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yeniden dile getirdiği, 'en kötü' olarak tanımladığı portre krizi bitmek bilmedi. Sanatçı Sarah, artık kariyerinin sona ermek üzere olduğunu söyleyerek isyan etti.

Trump'ın 'en kötü' çizilen portresi kriz çıkardı! İngiliz sanatçı isyan etti

''GERÇEKTEN EN KÖTÜSÜ''

Sarah, Denver'deki Colorado eyalet başkenti binası için Trump'ın resmi portresini çizdi. Bu çizim 2019'dan itibaren 6 yıl burada asılı kaldı. Trump ise geçtiğimiz ay, sosyal medya hesabından portrenin üzerinde kasıtlı olarak oynandığını iddia etti. Sarah'nın eski ABD Başkanı Barack Obama için yaptığı portrenin harika olduğunu söyledi fakat kendisi için yapılanın 'gerçekten en kötüsü' olduğunu ifade etti.

Trump'ın 'en kötü' çizilen portresi kriz çıkardı! İngiliz sanatçı isyan etti

''KASITLI BİR DURUM YOK''

Boardman ise artık niyetinin, dürüstlüğünün ve kabiliyetinin sorgulandığını söyleyerek isyan etti. Trump'ın sözlerini inkar eden Sarah, portreyi eksiksiz yaptığını, kasıtlı bir bozma, siyasi önyargı ya da karikatürize etme durumu olmadığını söyledi.

Trump'ın 'en kötü' çizilen portresi kriz çıkardı! İngiliz sanatçı isyan etti


The Guardian'ın haberine göre Sarah, Trump'ın yorum yapma hakkını kabul etse de "portreyi ''kasıtlı olarak çarpıttığım'' ve ''yaşlandıkça yeteneğimi kaybetmiş olmam gerektiği'' yönündeki ek iddiaların, ''41 yılı aşkın süredir yaptığım işimi doğrudan ve olumsuz etkilediğini ve artık toparlanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu'" söyledi. Ayrıca bu saatten sonra 'toparlanamama' tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

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