Trump'ın 'Erdoğan' sözleri sonrası ABD'den bir açıklama daha geldi! 'Türkleri suçlayamazsınız'

17 Aralık 2024 06:07 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 06:26

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını, bu yüzden Türklerin suçlanamayacağını söyledi.

Suriye'de Beşar Esad​ rejiminin yıkılmasının ardından tüm dünya pürdikkat bölgedeki gelişmeleri takip ederken ABD​'den, süreçteki kritik rolü nedeniyle Türkiye​ hakkında art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'de 20 Ocak 2025'te başkanlık koltuğunu devralmayı bekleyen Donald Trump​'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ hakkındaki sözlerinin ardından bu kez de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"TÜRKLER SURİYE'DE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Suriye'deki son durumu değerlendiren Kirby, bir basın mensubunun, "Donald Trump'ın, Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu yönündeki" ifadelerini hatırlatarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğu sorusuna cevap verdi. "Son 14 yıldır olduğu gibi, Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok" diyen Kirby, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tam da bu sebeple Türkiye'ye gittiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİ VAR"

Blinken'ın burada Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını belirten Kirby, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG tehdidine ilişkin ise "Geçmişte de söylediğim gibi, Türkiye'nin teröristlerle ilgili meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız" değerlendirmesini yaptı.