Trump'ın göçmen politikasına karşı protestolar çatışmaya dönüştü: Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı!

ABD lideri Donald Trump'ın göçmen politikası Los Angeles'ı karıştırdı. Sokağa dökülen halkın eylemleri şiddet olaylarına dönüştü, yakıp yıkmalar, yağmalamalar başladı. Trump, Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini isyanı durdurmak için Los Angeles'a gönderdi. Belediye Başkanı Karen Bass ise şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ŞEHİR MERKEZİ İÇİN GEÇERLİ YASAK

Bölgede 'yerel acil durum' ve 'sokağa çıkma yasağı' ilan ettiğini duyuran Bass, yasağın yerel saatle 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağını açıkladı.

Başkan Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan'ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır.''

https://x.com/MayorOfLA/status/1932631341063180578

LOS ANGELES'TA PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.'