Trump'ın hamlesi yeni kriz çıkarıyor! Dev sektör sarsıldı

ABD Başkanı Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e ek gümrük vergisi getirmesi, taşımacılık sektöründe paniğe yol açtı. Şirketler artan maliyetler ve ticari belirsizlikle başa çıkmaya çalışırken, uzmanlar ekonomik krizin kapıda olduğu konusunda uyarıyor.

ABD'de düzenlenen uluslararası taşımacılık konferansı, beklenmedik bir krizle sarsıldı. Başkan Donald Trump, Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergilerini duyurdu. Kararın ardından sektör yöneticileri adeta alarma geçti. Yükselen maliyetler ve ekonomik belirsizlik, ticaret dünyasında büyük yankı uyandırdı.

ŞİRKETLER ŞOKTA, EKONOMİK ENDİŞELER ARTIYOR

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach kentinde düzenlenen yıllık taşımacılık konferansı, sektördeki son gelişmeleri tartışmak için önemli bir buluşma noktasıydı. Ancak Trump yönetiminin açıkladığı yeni gümrük vergileri gündemi tamamen değiştirdi. ABD'nin en büyük iki ticaret ortağı Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 ek vergi uygulanacağı açıklandı. Çin'den ithal edilen ürünlere ise geçen ay getirilen ek yüzde 10 verginin ardından yeni bir vergi dalgası geldi.

Bu karar, uluslararası ticarette adeta deprem etkisi yarattı. Uzmanlar, yeni vergi artışlarının resesyona yol açabileceğini ve tüketici fiyatlarını hızla yükselteceğini belirtiyor. Lojistik ve taşımacılık sektörleri ise ani değişiklikler karşısında uyum sağlamak için büyük bir çaba harcıyor.

TİCARETTE BÜYÜK BELİRSİZLİK

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump’ın önümüzdeki günlerde Meksika ve Kanada ile yapılan ticaret anlaşmalarında bazı değişiklikler yapabileceğini belirtti. Ancak hangi sektörlerin bu vergilerden muaf tutulacağı henüz netleşmedi. Nisan ayında yapılması planlanan genel ticaret gözden geçirmesi, yeni vergi artışlarının sinyalini veriyor.

LİMANLARDA HAREKETLİLİK, İŞLETMELER TEDİRDİN

Özellikle Los Angeles ve Long Beach limanlarında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. İthalatçılar, yeni vergilerin yürürlüğe girmesinden önce stoklarını artırmaya çalışıyor. Bu durum, taşımacılık sektöründe dalgalanmalara neden oldu.

Kanada ve ABD arasında mal taşımacılığı yapan şirketler de yükselen nakliye ücretleri nedeniyle zor günler geçiriyor. DAT Freight and Analytics uzmanı Dean Croke, son aylarda ABD-Kanada arasındaki yük taşımacılığı fiyatlarının ciddi şekilde arttığını belirtiyor. Şirketler, ithalat vergilerinden etkilenmemek için ellerindeki ürünleri hızla sevk etmeye çalışıyor.

ŞİRKETLER VERGİ KRİZİNE ÇÖZÜM ARIYOR

Teksas’ın Laredo kentinde gümrük aracılığı yapan Jose "JD" Gonzalez, müşterilerinin panik halinde kendisini aradığını söylüyor. Önceki gecikmeler nedeniyle vergi artışlarının hayata geçmeyeceğine inanan birçok şirket, ani değişiklik karşısında hazırlıksız yakalandı. Gonzalez, birçok firmanın gümrük işlemlerini yetiştirmek için çabaladığını belirtiyor. Yeni vergi düzenlemesi nedeniyle birçok firma, ithalat işlemleri için ek finansman bulma arayışına girdi.

Meksika sınırındaki Ciudad Juarez’de faaliyet gösteren Grupo Fletes Mexico adlı taşımacılık şirketi de zor günler geçiriyor. Şirketin CEO’su Miguel Gomez, müşterilerinin yeni vergiler nedeniyle indirim talep ettiğini ancak düşük kâr marjları nedeniyle bu talepleri karşılamanın imkânsız olduğunu vurguluyor. Gomez, vergi artışlarının uzun süre devam etmesi halinde işten çıkarmaların kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

KANADALI ÜRETİCİLER ABD'DE FABRİKA AÇMAYI DÜŞÜNÜYOR

Kanada’da forklift bataryaları üreten UgoWork şirketi ise ABD’li müşterilerine yansıyan maliyet artışlarını paylaşmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Philippe Beauchamp, yüzde 25'lik vergi yükünün sürdürülebilir olmadığını belirterek ABD'de üretim yapmayı değerlendirdiklerini söylüyor.

Toronto merkezli Bondi Produce şirketi ise sebze-meyve sektöründe faaliyet gösteriyor. Finans direktörü Paul Sandhu, narenciye, domates, şeftali ve çilek gibi ürünlerin bu vergilerden etkilendiğini, ek maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda olduklarını söylüyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİ

Vergi artışları sadece kara taşımacılığını değil, havacılık sektörünü de vurdu. ABD’de özel jet alımı yapmak isteyen birçok müşteri, artan yedek parça maliyetleri nedeniyle satın alımları erteledi. Elevate Aviation Group CEO’su Greg Rai, Kanada'dan uçak almak isteyen müşterilerin yüksek maliyetler nedeniyle kararlarını yeniden gözden geçirdiğini söylüyor. Yeni düzenlemeyle, 500 bin dolarlık bir yedek parça siparişinin üzerine 125 bin dolar ek vergi binecek.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN SAKİN OLMA ÇAĞRISI

TPM25 konferansında konuşan ticaret uzmanı Pete Mento, panik yapmanın maliyetleri daha da artıracağını belirtti. Şirketlere, aceleci kararlar almak yerine planlı hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu. "Sabırlı olmak, panikten daha az maliyetlidir" diyen Mento, işletmelerin aceleci tepkiler yerine uzun vadeli çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.