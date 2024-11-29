Trump’ın imkansız vaadi: Tamamen Amerikan üretimi otomobil yok

29 Kasım 2024 09:35 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:36

Trump, Amerikan yapımı araçları korumak için ithalatlara yüksek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Ancak, “tam Amerikan yapımı” bir araç yok. Yeni vergi politikaları, araç fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden olabilir.

Eski ABD​ Başkanı Donald Trump, Amerikan yapımı arabaları koruyacağını ve ithal otomobillere yüksek gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Ancak uzmanlar, "tamamen Amerikan üretimi" bir araba olmadığına dikkat çekiyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Trump, ikinci başkanlık döneminde ekonomi planının merkezine gümrük vergilerini koyacağını belirtti. Meksika​ ve Kanada’dan ithal edilen tüm ürünlere %25 oranında gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurdu. Ancak mevcut ticaret yasalarına göre, Kanada'da üretilen parçalar da “yerli” olarak kabul ediliyor. Buna rağmen, hiçbir aracın yerli üretim oranı %75’i aşamıyor.

OTOMOBİL FİYATLARI ARTABİLİR

Trump’ın bu hamlesi, showroomlarda satılan araçların fiyatlarını artırabilir. Otomotiv sektörü, dünyadan sağlanan uygun maliyetli yedek parçalara bağımlı. Özellikle elektronik parçalar ve çipler, ABD’de yeterli miktarda üretilmiyor. Bu parçalar ithal edilmeye devam edilirse, vergiler doğrudan tüketicilere yansıtılacak.

ABD OTOMOTİV ÜRETİMİ ZORLANACAK

Uzmanlar, Trump’ın planının Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA) çerçevesinde yıllardır işleyen tedarik zincirini alt üst edebileceğini söylüyor. ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret serbestisi sayesinde parçalar ve araçlar sınırları birkaç kez geçerek ABD’de montajlanıyor. Ancak bu süreç, gümrük vergileriyle kesintiye uğrayabilir.

BORSADA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Trump’ın planı, otomobil üreticilerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. General Motors’un (GM) hisseleri %9, Ford’un %3, Stellantis’in %6, Toyota’nın %2 ve Honda’nın %3 değer kaybettiği bildirildi.

ABD hükümetine göre, %75 “yerli üretim” oranına sahip araçlar sadece Tesla Model 3 ve Alabama’daki bir fabrikada üretilen Honda Ridgeline. Ancak bu oran, Kanada’dan gelen parçaları da kapsıyor. Öte yandan, ABD’de üretilen popüler araçlar bile önemli ölçüde ithal parçalardan oluşuyor. Örneğin, Ford F-150’nin yalnızca %45’i ABD veya Kanada’da üretilen parçalardan oluşuyor.

Trump, bu planla ABD’de üretimi artırmayı ve istihdam sağlamayı hedeflediğini söylüyor. Ancak, uzmanlar bu dönüşümün yıllar alabileceği ve maliyetlerin önemli ölçüde artabileceği konusunda uyarıyor. Örneğin, ABD’de yeni çip fabrikaları inşa etmek 3 ila 5 yıl sürebilir.

TÜKETİCİLER İÇİN ZOR DÖNEM GÖRÜNÜYOR

Trump’ın planı hayata geçerse, araç fiyatlarında büyük artışlar yaşanabilir. Şu anda bile ABD’de bir araç için ortalama fiyat 50 bin dolar. Gümrük vergilerinin eklenmesiyle bu maliyet daha da yükselebilir.

Uzmanlara göre, Trump’ın vaat ettiği kadar agresif bir politika uygulanmasa bile, otomotiv sektöründe önemli değişiklikler yaşanabilir. Fiyatlardaki artışlar, sadece yeni araç piyasasını değil, ikinci el araç piyasasını da etkileyebilir. Ekonomistler, “Bu tarz vergiler, otomotiv sektörünü ciddi şekilde sarsabilir. Tüketiciler daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalabilir” diyor.