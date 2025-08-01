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 | Berkay Alptekin

Trump'ın ısrarlarına rağmen Hindistan teklifi reddetti! F-35 alınmayacak

Washington savunma ithalatını artırma girişimi kapsamında Hindistan'a F-35 savaş uçağı satma konusunda ısrarcıydı. Hindistan'da Modi yönetimi, ABD yetkililerine F-35 savaş uçağı satın almak istemediğini bildirdi.

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Trump'ın ısrarlarına rağmen Hindistan teklifi reddetti! F-35 alınmayacak
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:05

, Washington'ın savunma ithalatını artırma yönündeki artan baskılarına rağmen savaş uçağı satın almakla ilgilenmediğini yetkililerine bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre konuya yakın yetkililer, görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmaması kaydıyla, Washington'ın devam eden çabalarına rağmen, Modi hükümetinin yakın vadede ABD'den herhangi bir büyük yeni savunma alımına girişmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Konunun, Başbakan Narendra Modi'nin Şubat ayında Beyaz Saray'a yaptığı ziyaret sırasında gündeme geldiği ve Başkan Donald Trump'ın daha geniş bir stratejik ve savunma ortaklığının parçası olarak F-35'i bizzat teklif ettiği bildiriliyor.

Trump'ın ısrarlarına rağmen Hindistan teklifi reddetti! F-35 alınmayacak

HİNDİSTAN YERLİ ÜRETİME İLGİ DUYUYOR

Bunun yerine Hintli yetkililer, Yeni Delhi'nin teknoloji paylaşımına, yerel üretime ve yerli yetenek geliştirmeye vurgu yapan bir savunma tedarik modeline bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bloomberg'e konuşan bir yetkili, "Hükümet, savunma ekipmanlarının yurt içinde ortaklaşa tasarlanıp üretilmesine odaklanan bir ortaklığa daha fazla ilgi duyuyor" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın ısrarlarına rağmen Hindistan teklifi reddetti! F-35 alınmayacak
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ETİKETLER
#hindistan
#f-35
#Yerli Üretim
#Abd
#Savunma İthaller
#Teknoloji Paylaşımı
#Savunma İthalatı
#Teknoloji Paylaşımı
#Dünya
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