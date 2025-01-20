Trump'ın 'kanal' sözlerine Panama'dan jet cevap!

20 Ocak 2025 23:25 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 23:39

ABD'de ikinci kez Donald Trump dönemi başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı olarak seçilen Trump yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada "Panama Kanalı'nı geri alacağız" dedi. Panama yönetiminden bu sözlere jet hızınca cevap geldi.

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Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanan Donald Trump, saat 21.00'deki yemin töreniyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevine ikinci kez başladı. Yemin töreninde konuşma yapan Trump, Panama Kanalı'na değindi. Trump yaptığı açıklamada, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" dedi. Bu sözlere Panama tarafından jet hızında cevap geldi.

Panama, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözünü reddederek, önemli okyanuslararası su yolunun kendi kontrolünde kalacağını belirtti.

Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, sosyal medyada yayımladığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sözlerini tümüyle reddetmeliyim" dedi.

KANALI ÇİN Mİ İŞLETİYOR?

"Kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır" diyerek Trump'ın, kanalı Çin'in işlettiği iddiasını reddeden Mulino, "Dünyada buna müdahale eden hiçbir milletin varlığı söz konusu değil" diyecek cevap verdi.

Panama Kanalı, ABD tarafından inşa edilmiş ve 1914 yılında hizmete açılmıştır. Panama, 31 Aralık 1999'da dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter ile Panama milliyetçisi lider Omar Torrijos arasında yirmi yıl kadar önce imzalanan anlaşmalar uyarınca Panama'ya devredildi.