Trump'ın kendisine ‘yalakalık’ yaptıklarını iddia ettiği CEO'larının listesi

29 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:21

ABD, seçimlere az süre kala eski başkan Donald Trump'ın iddialarını konuşuyor. Geçmiş zamanda Trump'ın eleştirilerine maruz kalan ünlü milyarderlerin şu anki seçim kampanyasında geri planda tavır sergilediği öne sürülüyor.

ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, eski başkan Donald Trump​, teknoloji​ dünyasının en güçlü isimlerinden bazılarının kendisiyle temasa geçtiğini ve destek verdiklerini iddia ediyor. Geçmişte Trump’ın eleştirilerinden nasibini alan bu ünlü milyarderler ve teknoloji devleri, Trump’ın seçim kampanyası sürecinde iddialara göre geri planda farklı bir tavır sergiliyor.

SİLİKON VADİSİ’NİN GİZLİ DESTEKÇİLERİ?

Washington Post’un haberine göre, teknoloji devleri seçim sürecinde kamuoyunda sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak Trump, özel görüşmelerde durumun farklı olduğunu, hatta bazı isimlerin kendisine övgüler yağdırdığını öne sürüyor. Eski başkan, Google​, Apple​, Meta, Amazon ve Tesla gibi şirketlerin CEO’larının, seçim sonuçlarına göre stratejik pozisyon alarak hem kendi çıkarlarını hem de şirketlerini güvenceye almak için kendisiyle iletişime geçtiklerini iddia ediyor.

GOOGLE CEO’SU SUNDAR PİCHAİ’NİN DESTEĞİ

Trump’ın iddialarına göre, Google CEO’su Sundar Pichai, Trump’ın McDonald's ziyaretinden etkilenerek kendisini aramış ve “Bu etkinlik Google'da gördüğümüz en büyük olaylardan biri oldu,” demiş. Google’dan bu görüşmenin doğruluğuna dair bir açıklama gelmezken, Trump’ın bu açıklamaları, teknoloji devlerinin kamuoyu önünde tarafsız görünmeye çalışırken perde arkasında farklı pozisyonlar aldıkları yönündeki tartışmaları ateşledi.

“APPLE CEO’SU TİM COOK İLE TEMASTAYIZ”

Apple CEO’su Tim Cook ile de temas halinde olduğunu belirten Trump, Cook’un Avrupa Birliği tarafından Apple’a verilen milyarlarca dolarlık cezadan şikayet ettiğini söylüyor. Trump, bu görüşmede Cook’a Avrupa’nın haksız bir şekilde Amerikan şirketlerine baskı yaptığını ifade ettiğini dile getiriyor. Bu söylemler, Trump’ın görevde olduğu dönemde de Apple ile kurduğu iyi ilişkilerin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

META CEO’SU MARK ZUCKERBERG ‘İN DESTEK SÖYLEMLERİ

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in, Trump’a yönelik bir suikast girişiminden sonra kendisine destek verdiği iddiası, dikkat çeken bir diğer gelişme oldu. Trump, Zuckerberg’in kendisine, “Senin karşına çıkacak kişilere oy vermeyeceğim” dediğini aktarıyor. Meta’dan yapılan açıklamada ise, Zuckerberg’in kimseyi desteklemediği ve görüş bildirmediği ifade edildi. Ancak Zuckerberg’in, suikast girişiminin ardından Trump’ı “cesur” olarak nitelendirmesi, Trump destekçileri arasında yankı uyandırdı.

AMAZON KURUCUSU JEFF BEZOS’DAN TRUMP’A İNANILMAZ…

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile de temas kurduğunu belirten Trump, Bezos’un da suikast girişiminden sonra kendisini arayarak olanları “inanılmaz” olarak nitelendirdiğini belirtti. Trump, Bezos’un Washington Post’a sahip olmasına rağmen kendisine teşekkür ettiğini söylüyor. Amazon ve Blue Origin’den konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da, Bezos’un hükümetle olan ilişkilerinin, Trump’a yakın durmasını gerektirdiği düşünülüyor.

ELON MUSK MİTİNGE KATILDI

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ise Trump’a desteğini gizlemeyen isimlerin başında geliyor. Musk, sosyal medya platformu X’te Trump’ı açıkça destekledi ve onu geçmişin cesur liderlerinden biri olan Theodore Roosevelt’e benzetti. Ayrıca, Trump’ın kampanyasına mali destekte bulunarak seçime yönelik kampanyalara yüklü miktarda bağış yaptığı biliniyor.