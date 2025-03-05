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 | Berrak Arican

Trump'ın Kongre'deki sözlerine cevap gecikmedi: Biz satılık değiliz

Donald Trump'ın her fırsatta dile getirdiği ''Grönland'ı satın alacağız'' sözlerine karşılık Başbakan Mute Bourup Egede'den cevap geldi. Egede, Trump'a 'satılık olmadıklarını' bir kez daha söyledi.

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Trump'ın Kongre'deki sözlerine cevap gecikmedi: Biz satılık değiliz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 15:36

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın kendi kaderini tayin hakkını desteklediği ve ABD'ye katılmaya davet ettiği açıklamalarının ardından, "satılık olmadıklarını" bir kez daha tekrarladı. Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu vurgulayan Egede, "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor. Biz satılık değiliz ve öylece alınamayız. Geleceğimize biz karar veririz" ifadelerini kullandı.

KONGRE'DE GRÖNLANDLILARA SESLENDİ

Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, Grönland'ın kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini belirtmiş ve ABD'ye katılmaya davet etmişti.

Ada'nın kontrolünü alma isteğini bir kez daha dillendiren Trump, "Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle, bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP GRÖNLAND'I İSTİYOR!

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" demişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Grönland nerede?
Grönland (Grönlandca: Kalaallit Nunaat; Danca: Grønland), Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir.
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