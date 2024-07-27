Trump'ın kulağına isabet edenin mermi olduğunu FBI onayladı

27 Temmuz 2024 06:45 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 06:51

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'ın kulağından yaralanmasına sebep olan şeyin mermi mi başka bir nesne mi olduğu tartışmasına nokta koyacak açıklamayı yaptı.

Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi." ifadesi paylaşıldı.

EN KESİN AÇIKLAMA

FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.

FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz’daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var." şeklinde konuşmuştu.

Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)." mesajını paylaşmıştı.

Trump’ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da, suikast girişimi sırasında Trump’ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." demişti.