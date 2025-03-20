Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'ın masasındaki kırmızı düğmenin sırrı çözüldü: 'Herkes bunun nükleer düğme olduğunu düşünüyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez 2017 yılında ortaya çıkardığı efsanevi kırmızı düğmesi yeniden masasında görüldü. ABD basınına verdiği bir röportaj sırasında sunucunun merak ederek sorduğu soru sonrası düğmeyi gösteren Trump, "Herkes bunun bir nükleer silah olduğunu düşünüyor" esprisini yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 14:58

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yer alan Oval Ofis'te ABD basınından bir kanala röportaj verdi. Röportaj sırasında sunucunun bir anda "Diyet kola düğmesi nerede?" sorusuna Trump, gururla diyet kola düğmesini gösterdi.

Sunucuya diyetini geliştirdiği söylenen Trump “İşte burada” diye cevap verdikten sonra, “Herkes bunun bir nükleer silah olduğunu düşünüyor, buna basarsam dünyanın sonunun geleceğini söylüyorlar.” esprisini yaptı.

Diyet kola düğmesi Başkan Trump'ın ilk başkanlık döneminde Oval Ofis'teki masasında görülmüştü. Biden'ın gelişiyle kaldırılan kırmızı düğme, Trump'ın tekrar dümene geçmesiyle Oval Ofis'e yerleştirilen ilk şeylerden biri oldu.

"BASTIĞIMDA HERKES BİRAZ GERGİNLEŞİYOR"

İlk kez 2017 yılında görülen efsanevi kırmızı düğmeyle ilgili gazeteci Demetri Sevastopulo, Trump'a, "Bu nükleer düğme değil, değil mi?" sorusunu yöneltmişti. Trump, buna şaka ile karışık, "Hayır, hayır, herkes öyle olduğunu düşünüyor. O düğmeye bastığımda herkes biraz gerginleşiyor." cevabını vermişti.

"BİRDENBİRE, ANİDEN DÜĞMEYE BASTI"

Trump'ın eski özel asistanı Cliff Sims, Team of Vipers adlı kitabında şöyle yazıyordu: "Birdenbire, aniden düğmeye bastı.

"Neler olup bittiğinden emin olmayan konuklar şaşkın bakışlar atıyorlardı. Kısa bir süre sonra, bir görevli gümüş bir tepside bir bardak Diyet Kola ile odaya giriyordu ve Trump kahkahalarla gülüyordu."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump, 2025 için Oval Ofis'i hazırlıyor! İşte Trump'ın başkanlık maaşı
ABD tarihinde bir ilk! Oval ofise sabıka kaydı asıldı
ETİKETLER
#abd başkanlığı
#nükleer silah
#donald-trump
#Oval Ofis
#Diyet Kola
#Kırmızı Düğme
#Efsanevi Düğme
#Trump'ın Başkanlık Dönemi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.