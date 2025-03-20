Trump'ın masasındaki kırmızı düğmenin sırrı çözüldü: 'Herkes bunun nükleer düğme olduğunu düşünüyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez 2017 yılında ortaya çıkardığı efsanevi kırmızı düğmesi yeniden masasında görüldü. ABD basınına verdiği bir röportaj sırasında sunucunun merak ederek sorduğu soru sonrası düğmeyi gösteren Trump, "Herkes bunun bir nükleer silah olduğunu düşünüyor" esprisini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yer alan Oval Ofis'te ABD basınından bir kanala röportaj verdi. Röportaj sırasında sunucunun bir anda "Diyet kola düğmesi nerede?" sorusuna Trump, gururla diyet kola düğmesini gösterdi.

Sunucuya diyetini geliştirdiği söylenen Trump “İşte burada” diye cevap verdikten sonra, “Herkes bunun bir nükleer silah olduğunu düşünüyor, buna basarsam dünyanın sonunun geleceğini söylüyorlar.” esprisini yaptı.

Diyet kola düğmesi Başkan Trump'ın ilk başkanlık döneminde Oval Ofis'teki masasında görülmüştü. Biden'ın gelişiyle kaldırılan kırmızı düğme, Trump'ın tekrar dümene geçmesiyle Oval Ofis'e yerleştirilen ilk şeylerden biri oldu.

"BASTIĞIMDA HERKES BİRAZ GERGİNLEŞİYOR"

İlk kez 2017 yılında görülen efsanevi kırmızı düğmeyle ilgili gazeteci Demetri Sevastopulo, Trump'a, "Bu nükleer düğme değil, değil mi?" sorusunu yöneltmişti. Trump, buna şaka ile karışık, "Hayır, hayır, herkes öyle olduğunu düşünüyor. O düğmeye bastığımda herkes biraz gerginleşiyor." cevabını vermişti.

"BİRDENBİRE, ANİDEN DÜĞMEYE BASTI"

Trump'ın eski özel asistanı Cliff Sims, Team of Vipers adlı kitabında şöyle yazıyordu: "Birdenbire, aniden düğmeye bastı.

"Neler olup bittiğinden emin olmayan konuklar şaşkın bakışlar atıyorlardı. Kısa bir süre sonra, bir görevli gümüş bir tepside bir bardak Diyet Kola ile odaya giriyordu ve Trump kahkahalarla gülüyordu."