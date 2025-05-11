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 | Berrak Arican

Trump'ın Orta Doğu turu öncesinde Prens Selman ve Şara'dan kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye lideri Ahmed Şara kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı bildirildi.

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Trump'ın Orta Doğu turu öncesinde Prens Selman ve Şara'dan kritik görüşme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 17:38

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı bildirildi. İki liderin görüşmesinin, ABD başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turundan hemen önce olması ise dikkat çekti.

ORTAK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman telefonda görüştü. Taraflar, ikili ilişkiler ile özellikle ekonomik ve yatırım alanlarında ortak işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede Riyad'a, Şam'a desteğinden dolayı teşekkür eden Şara, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve istikrarının güçlendirilmesindeki rolünün önemine vurgu yaptı.

Trump'ın Orta Doğu turu öncesinde Prens Selman ve Şara'dan kritik görüşme

EKONOMİ VE YATIRIM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRME

Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan'ın, İsrail'in son saldırılarına karşı Suriye halkının yanında durduğuna işaret etti.

Veliaht Prens bin Selman ise Suudi Arabistan'ın Suriye'nin güvenliği ve istikrarını destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek, ülkenin birliğini koruyan ve yeniden inşasına katkı sağlayan siyasi çözümleri teşvik ettiklerini belirtti.

Bin Selman ayrıca, gelecek dönemde Suriye ile ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme konusunda Suudi Arabistan'ın istekli olduğunu ifade etti.

SELMAN DAVET ETTİ, TRUMP VE ŞARA GÖRÜŞECEK İDDİASI

Öte yandan Filistin haber sitesi El-Kuds'un haberine göre Orta Doğu turunda Trump sürpriz isimlerle bir araya gelecek. Filistinli bir kaynak, Trump, Prens bin Selman arasındaki görüşmeye sürpriz isimlerin de katılacağını ifade etti.

Trump'ın Orta Doğu turu öncesinde Prens Selman ve Şara'dan kritik görüşme

Riyad'da gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da kapsayacağını belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise davet edilmedi.

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