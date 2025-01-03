Trump'ın otelinin önündeki patlamada perde arkası aralanıyor! İntihar eden askerin son mesajları ortaya çıktı

03 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:41

ABD'nin 47. seçilmiş Başkanı Donald Trump'a ait olan ve Las Vegas kentinde yer alan Trump International Hotel önünde geçtiğimiz gün patlama meydana gelmişti. Tesla markasına ait Cybertruck model aracı patlatarak intihar eden eski özel kuvvetler mensubu 37 yaşındaki Matthew Livelsberger'in, olaydan önce eski kız arkadaşıyla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

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ABD'nin seçilmiş 47. Başkanı Donald Trump'a ait olan ve Las Vegas kentinde bulunan Trump International Hotel önünde geçtiğimiz gün Tesla markasına ait Cybertruck model araç ile patlama gerçekleşti.

2025'in ilk günü Cybertruck içinde başına ateş ederek intihar eden eski özel kuvvetler mensubu 37 yaşındaki Matthew Livelsberger'in, olaydan önce eski kız arkadaşına gönderdiği telefon mesajları ortaya çıktı.

Matthew Livelsberger'in eski kız arkadaşı Alicia Arritt, aralarında geçen son yazışmaları paylaştı. Livelsberger'in olay günü sabah saat 09:00 sıralarında, "Tesla Cybertruck kiraladım. Müthiş bir şey" diyerek başlayan mesajları, "Kendimi Batman gibi hissediyorum" sözleriyle devam ediyor.

ÖZEL HAYATINDAKİ SORUNLAR DA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Soruşturma esnasında Livelsberger'in özel hayatında yaşadığı sorunlar da gün yüzüne çıktı. İkinci eşi Jennifer Davis'in, aldatıldığını düşünerek olaydan 6 gün önce evi terk ettiği öğrenildi. Çiftin küçük bir çocuğu bulunuyor.

Las Vegas Polisi, olayın siyasi bir motivasyonu olup olmadığını araştırıyor. Ancak Livelsberger'in kişisel yaşamındaki sorunlar, intiharın arkasındaki gerçek nedeni belirsizleştiriyor. Donald Trump destekçileri ise, olayın arkasında farklı nedenlerin olabileceğini öne sürüyor.

Polis, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.