Trump'ın otomobil vergisi kararına tepkiler büyüyor

ABD Başkanı Trump'ın yabancı üretim otomobillere getirdiği yüzde 25'lik ek vergi kararı otomotiv sektörünün tepkisine neden oldu. Uzmanlar, tüketicilere yansıyan fiyat artışlarının 10 bin doları bulabileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı üretim otomobil ve hafif ticari araçlara yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulama kararı otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı. Karar sonrası General Motors ve Stellantis gibi devlerin hisselerinde sert düşüş yaşanırken, Tesla'nın hisseleri de yüzde 5,6 geriledi. Dow Jones ABD otomotiv üreticileri endeksi ise yüzde 5 düştü.

Trump, Beyaz Saray'daki açıklamasında yeni vergilerin 2 Nisan'dan itibaren başlayacağını ve ertesi gün tahsilata geçileceğini duyurdu. Başkan, "Bu vergiler ABD'de üretilen araçları kapsamayacak," dedi.

TRUMP: YENİ FABRİKALAR AÇILACAK

Trump, kararın Amerika'da yeni otomotiv fabrikalarının kurulmasını sağlayacağını ve bunun tüketici fiyatlarını zamanla düşüreceğini savundu. Ayrıca, ABD üretimi araçların kredi faizlerinin vergi ödemelerinden düşülmesine yönelik yeni bir plan üzerinde çalışıldığını belirtti. Trump, konuşmasında kararlılığını vurgulayarak, "Bu uygulama kalıcı olacak, yüzde 100 kalıcı," ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TİCARET DÜNYASI TEPKİLİ

Ancak Trump'ın bu kararı, iş dünyasında olumlu karşılanmadı. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı John Murphy, vergilerin sektöre fayda sağlamayacağını, aksine ciddi zarar vereceğini söyledi. Murphy, "Bu vergiler ABD otomotiv endüstrisine zarar verecek ve çok sayıda Amerikalının işini tehlikeye atacak," diyerek endişelerini dile getirdi.

Amerikan Otomotiv Politikaları Konseyi (AAPC) Başkanı Matt Blunt ise sektörün Trump'ın üretimi artırma hedefini desteklediğini ancak vergilerin tüketici fiyatlarını yükseltmeden ve Kuzey Amerika'daki rekabet gücünü zedelemeden uygulanması gerektiğini vurguladı.

FİYATLAR ARTACAK, TÜKETİCİ ZORLANACAK

Öte yandan, KPMG ekonomisti Ken Kim, otomotiv şirketlerinin zamdan önce araç stoklama çabasıyla Şubat ayında yüzde 4'lük sipariş artışı yaşadığını aktardı. Kim'e göre, vergilerin başlamasıyla birlikte otomobil fiyatlarında ortalama 2 bin ila 10 bin dolarlık artış yaşanması bekleniyor. Bu, ortalama araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 20'lik ciddi bir artış anlamına geliyor.

Kim, "Tüketiciler zaten yüksek enflasyondan bunalırken, bu yeni zamlar çok daha büyük bir darbe olacak," ifadelerini kullandı.