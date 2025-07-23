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 | Berkay Alptekin

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Roma yolcusu! Masada Gazze var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceği ileri sürüldü. İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Witkoff'un yarın İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve üst düzey Katarlı bir temsilciyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşeceğini ifade etti.

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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Roma yolcusu! Masada Gazze var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 13:44

ile arasında 7 Ekim 2023'ten beri devam eden savaşta anlaşmasında ilerleme kaydedilemiyor. İki tarafında geri adım atmadığı konularda çözüm bulunamazken, ABD'li ve Katarlı yetkililerin trafiği sürüyor.

İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini belirtti. Yetkili, Witkoff'un yarın İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve üst düzey Katarlı temsilciyle Şeridi'nde ateşkesi görüşeceğini ve ateşkes için baskı yapmaya devam edeceğini aktardı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Roma yolcusu! Masada Gazze var

WITKOFF İÇİN ROMA BİR EŞİK

ABD medyasının bir ABD ve bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, Roma'da yeterli ilerleme sağlanırsa, Witkoff'un hafta sonuna doğru Doha'ya geçerek bir anlaşma sağlamak için çalışacağı ileri sürüldü.
İsrail ile Hamas arasında 60 günlük Gazze ateşkesi önerisiyle ilgili görüşmeler, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, Washington'un desteğiyle yürütülüyor.

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#diplomasi
#Steve Witkoff
#Dünya
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