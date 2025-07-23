Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Roma yolcusu! Masada Gazze var

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten beri devam eden savaşta ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedilemiyor. İki tarafında geri adım atmadığı konularda çözüm bulunamazken, ABD'li ve Katarlı yetkililerin diplomasi trafiği sürüyor.

İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini belirtti. Yetkili, Witkoff'un yarın İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve üst düzey Katarlı temsilciyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşeceğini ve ateşkes için baskı yapmaya devam edeceğini aktardı.

WITKOFF İÇİN ROMA BİR EŞİK

ABD medyasının bir ABD ve bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, Roma'da yeterli ilerleme sağlanırsa, Witkoff'un hafta sonuna doğru Doha'ya geçerek bir anlaşma sağlamak için çalışacağı ileri sürüldü.

İsrail ile Hamas arasında 60 günlük Gazze ateşkesi önerisiyle ilgili görüşmeler, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, Washington'un desteğiyle yürütülüyor.