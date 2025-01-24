Trump'ın 'sınır dışı etme' uçuşları başladı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Ocak 2025 23:22 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 23:25

ABD, Başkan Trump’ın göçmen politikalarını hayata geçirmeye başladı. Her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki askeri uçak Guatemala’ya gönderilirken, sınır güvenliğini artırmak için binlerce askerin daha Meksika sınırına sevk edileceği açıklandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Sınır dışı etme uçuşları başladı” ifadeleri kullanılarak operasyonun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ABD​ Başkanı Donald Trump​'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sınır dışı etme uçuşları başladı” ifadelerini kullandı. İngiliz medyasına konuşan, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki ABD askeri uçağının Guatemala​'ya uçtuğunu bildirdi. Aynı yetkili, önümüzdeki hafta içinde Meksika sınırına ek birliklerin gönderileceğini belirtti. 82. Hava İndirme Birlikleri'nin de yer alabileceği bu birliklerin sayısının binlerce olabileceği ifade edilse de henüz resmi bir karar alınmadığı açıklandı. Beyaz Saray, “ABD Deniz Piyadeleri, Amerika’yı Güvence Altına Alma Görevinde Sınırda CBP’ye Yardımcı Oluyor” başlığıyla sınırda bulunan askerlerin görüntülerini paylaştı. ABD ordusunun sınırda Gümrük ve Sınır Koruma Birimi’ne (CBP) destek sağlamaya devam ettiği vurgulandı. İlgili Haberler Trump’tan Fed’e eleştiri: Faizi onlardan daha iyi bilirim! Trump talimatı verdi! ABD tarihinin en büyük operasyonundan ilk görüntüler geldi