Trump'ın sürgün planına Hamas'tan sert cevap geldi! 

05 Şubat 2025 06:50 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 06:58

ABD Başkanı Trump’ın Gazzelileri başka ülkelere yerleştirme planına Hamas'tan sert tepki geldi. Sözcü Sami Ebu Zuhri planı "kaos reçetesi" olarak nitelendirerek "Halkımız bu planın gerçekleşmesine izin vermeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze hakkındaki adı konmamış sürgün planına Hamas'tan çok sert tepki geldi. Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönündeki sözlerini Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yorumladı.

"OLMASI GEREKN İŞGALİN BİTMESİ"

Trump’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilen Zuhri, "Bunu bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Ebu Zuhri, "Olması gereken şey halkımızın topraklarından sürülmesi değil, halkımıza yönelik işgal ve saldırganlığın sona ermesidir" dedi.

"GAZZELİLER KÖK SALMIŞ DURUMDA"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk ise, yaptığı ayrı bir açıklamada Trump’a tepki göstererek, "Gazze'deki halkımız 15 aydan uzun süredir bombardıman altında yerinden edilme ve sınır dışı etme planlarını engelledi" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin kendi topraklarına "kök salmış durumda" olduğunu ifade eden el-Rişk, "Halkımız, onları anavatanlarından söküp atmayı amaçlayan hiçbir planı kabul etmeyecek" dedi.

TRUMP GAZZE İÇİN NE DEDİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray'da ağırlayan Donald Trump, Gazze ile ilgili yaptığı açıklamada güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde Gazzelilerin bölgeye dönmek istemeyeceğini iddia etmişti. Ardındanh üstü kapalı sürgün planını paylaşan Trump Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade etmişti. Bölgeyi ABD olarak kendilerinin devralacağını belirten Trump "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" demişti.