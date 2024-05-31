Trump'ın 'sus payı' davasında sonuç belli oldu! Jüri kararını açıkladı

31 May 2024 00:11 - Güncelleme : 31 May 2024 00:47

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. Trump 34 suçlamanın tamamında suçlu bulundu.

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, hakkında ilişkide olduğu film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan davada jüri belge sahteciliği konusunda suçlu olduğuna hükmedildi. Böylece tarihte eski bir ABD başkanı ilk kez bir suçtan hüküm giydi.

CEZASI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Trump'a ne kadar ceza verileceği henüz açıklanmadı. 11 Temmuz'da hükmün okunması bekleniyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump yaptığı ilk açıklamasında "Suçsuzum. Alınan karar rezilliktir. Ben ülkemiz için savaşıyorum. Gerçek karar 5 Kasım'da seçmenler tarafından verilecek" dedi.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

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ABD yasalarına göre hüküm giymek başkan seçilmesine engel teşkil etmiyor.