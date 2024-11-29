Trump’ın tüm dünyayı geren açıklaması sonrası ilk mesaj: ABD ile vergi savaş olmayacak

29 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:29

Meksika ile ABD arasında olası bir vergi savaşı tartışılıyor! Başkan Sheinbaum, gerginliğin önlenebileceğine inanıyor ancak Trump’ın ithalat vergisi tehditleri, hem ekonomiyi hem de sosyal dengeleri sarsabilir.

Meksika​ Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ile bir vergi savaşının önlenebileceğinden emin olduğunu söyledi. Ancak, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump​ ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası bu iyimserliğin neye dayandığı netleşmedi.

''VERGİ SAVAŞI OLMAYACAK''

Günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, “Potansiyel bir vergi savaşı olmayacak” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti. Trump, Sheinbaum'un ABD'ye izinsiz göçü durdurma sözü verdiğini yazmıştı. Sheinbaum ise sosyal medya hesabından göçmenlerin ve göçmen kafilelerinin sınıra ulaşmadan önce kontrol altına alındığını belirtti. Ancak bunun bir taahhüt mü yoksa mevcut durumu açıklayan bir ifade mi olduğu belirsizliğini koruyor.

GÖÇMENLER VE KAFİLELER UZUN ZAMANDIR ENGELLENİYOR

Son yıllarda, Meksika’da göçmenler sınırdan geçmek için izin alamadıklarında, kafileler halinde kuzeye doğru yürüyerek ya da otostop yaparak ABD’ye ulaşmaya çalışıyor. Ancak 2018 ve 2019’daki ilk büyük kafileler dışında, hiçbiri sınıra organize bir şekilde ulaşmayı başaramadı. Çoğu zaman Meksika polisi ve göçmenlik görevlileri tarafından engelleniyor, gözaltına alınıyor ya da Guatemala sınırına yakın bölgelere geri gönderiliyor. Bu durum, Sheinbaum’un açıklamalarının uzun süredir devam eden bir gerçeği yansıttığını gösteriyor.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ SÜRÜYOR

Donald Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu akışını durdurmadıkları takdirde Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere %25 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Çin’i de hedef alan Trump, fentanyl üretiminde kullanılan maddelerin üretimini durdurmadığı takdirde bu ülkeye de %10 ek vergi koyacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise Trump’ın bu planını “verimsiz ve zararlı” olarak nitelendirdi. Biden, “Umarım bu kararı gözden geçirir. Yakın müttefiklerle ilişkileri bozmaktan başka bir işe yaramaz” dedi.

MEKSİKA'DAN MİSİLLEME HAZIRLIĞI

Sheinbaum, Trump’ın planlarını gerçekleştirmesi durumunda Meksika’nın misilleme olarak kendi gümrük vergilerini devreye sokacağını belirtti. Ancak bu vergiler, özellikle Meksika’nın ABD’ye ihraç ettiği ürünler için endişe oluşturuyor. Örneğin, Batı Meksika’da avokado yetiştiriciliği, küçük ölçekli çiftçilerin temel geçim kaynağı. ABD, Meksika’dan ithal edilen avokadonun en büyük alıcısı. Ancak %25’lik bir fiyat artışı ABD’li tüketicileri guacamole’den uzaklaştırabilir.

VERGİ SAVAŞININ ETKİLERİ BÜYÜK OLABİLİR

Trump’ın önerdiği ek gümrük vergileri, Meksika, Kanada ve Çin’den ithal edilen ürünlerde toplamda 266 milyar dolarlık bir vergi yükü anlamına geliyor. Bu ek maliyet, ABD’li aileler, ithalatçılar ve şirketler üzerinde daha yüksek fiyatlar ve düşen kârlar şeklinde hissedilebilir.