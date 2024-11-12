Trump’ın Ukrayna politikası sertleşiyor: Pompeo’dan kritik açıklamalar

12 Kasım 2024 16:58 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:58

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın tekrar başkan olması sonrası savaş politikalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Pompeo, Trump'ın Ukrayna konusunda sert kararlar alacağını Putin'e karşı kararlı duruş sergileyeceğini söyledi. İşte detaylar...

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın, göreve başladığında Ukrayna konusunda kampanya sürecindekinden daha sert bir tutum sergileyeceğini söyledi. Pompeo’ya göre, Trump, Rusya’nın Ukrayna üzerindeki saldırganlığını görmezden gelmeyecek ve Putin’e karşı daha kararlı bir duruş sergileyecek.

“TRUMP, PUTİN’E KARŞI SERT OLACAK”

Pompeo, New York’ta düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı kesmesinin ülkeyi zayıflatacağını ve bunun Trump’ın ekibi tarafından engelleneceğini belirtti. Pompeo, “Başkan Trump, Vladimir Putin’in Ukrayna’ya kolayca hakim olmasına izin vermeyecek” dedi. Trump’ın, kampanya sürecinde askeri yardımların maliyeti konusundaki endişelerine rağmen, göreve geldiğinde daha sert bir duruşa sahip olacağına inandığını ifade etti.

UKRAYNA’YA DESTEK DEVAM ETMELİ

Pompeo, eski Savunma Bakanı Leon Panetta ile birlikte yaptığı röportajda, Ukrayna’ya verilen askeri desteğin önemini vurguladı. Panetta ise Pompeo’nun ikinci Trump yönetiminde de görev almasını umduğunu belirterek, “Trump yönetimi ilk döneminde Pompeo gibi isimlerden fayda sağladı” dedi.

YÜKSEK MALİYET SORUNU

Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardım konusunda çekincelerinin başında yüksek maliyetler yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD’nin Rusya’nın 2022’deki geniş çaplı saldırısından bu yana Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımlar 64 milyar doları bulmuş durumda.

Pompeo, Ukrayna savaşının sadece bölgesel bir çatışma değil, aynı zamanda liberal demokrasiler ile otoriter rejimler arasında küresel bir mücadele olduğunu söyledi. Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de bu savaşın sonucunu dikkatle izlediğini ifade eden Pompeo, Batı’nın bu duruşuyla güçlü bir mesaj vermesi gerektiğine inandığını belirtti.

“TRUMP, UKRAYNA SORUNUNA DAHA FAZLA ODAKLANACAK”

Trump, başkanlık kampanyasında dış politikada daha izole bir duruş sergilemiş ve Ukrayna’daki savaşın maliyetini sıkça eleştirmişti. Ancak seçimlerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve savaşın çözümü konusunda hızla adım atma niyetinde olduğunu ifade etti.

Pompeo ise bu sürecin daha uzun süreceğini düşünüyor. Trump, daha önce Ukrayna-Rusya çatışmasını çözmek için 24 saat gibi kısa bir sürede bir anlaşmaya varabileceğini iddia etmişti. Ancak Pompeo, bu süreç için daha uzun bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu vurguladı.